Anděl smrti měl zabíjení a oživování jako drogu! Šílený zdravotník zavraždil 87 lidí
Jako zdravotník měl Niels Högel (49) pacientům pomáhat. Ti, kteří se dostali na začátku milénia v nemocnicích dolnosaského Oldenburgu a Delmenhorstu do jeho péče, měli často život spočítaný. Zdravotní bratr je předávkoval léky a pak nešťastníky oživoval. Často marně. Za 87 vražd si nyní odpykává doživotí.
Na vražednou misi se Niels vydal již jako třiadvacetiletý v oldenburské nemocnici, kde působil v letech 1999 až 2002. Pacientovi ve vážném stavu podal vysokou dávku léku na srdce, při následné zástavě ho oživoval. Když byl úspěšný, zmocnil se ho skvělý pocit z dobře vykonané práce.
Smrtící injekce
Bylo to jako droga, jenže záhy euforie vyprchala. Smrtící injekce tak aplikoval i z nudy či touhy po uznání. „Brzy zmizela i touha být na výsluní. Byl jsem lhostejný, jednal jsem automaticky,“ popisoval. Poté, co nastoupil v roce 2003 na kliniku v Delmenhorstu, série pokračovala.
Z usmrcování a oživování pacientů se stala závislost. Nezastavil se před ničím. U soudu zazněl i případ, kdy začátkem roku 2005 aplikoval smrtící injekci ochrnuté ženě. Ta měl kvůli kostní tuberkulóze deformovaný hrudník, což u ní znemožňovalo provádět kardiopulmonální resuscitaci. To Högela nezastavilo.
Vražda a pak dovolená
Když byl v polovině téhož roku zatčen, prý se mu ulevilo. Za jeho poslední oběť z konce června je považována žena (†67), kterou na jednotku intenzivní péče přivezli s akutními dýchacími potížemi.
Zatímco pacientku personál napojoval na přístroje, Högel využil údajného chaosu kolem a aplikoval jí smrtící injekci. Žena zemřela, vrah v klidu dokončil směnu a bez mrknutí oka odjel na dovolenou do Nizozemska. Vražednou sérii ukončilo, když jej jedna ze sester přistihla při podávání léku, který ale pacientovi lékař nepředepsal.
Verdikt: Doživotí
Po zadržení začal na povrch vyplouvat obludný rozměr jeho řádění. Má se za to, že sprovodil ze světa více než stovku pacientů, ne všechny činy se mu ale podařilo prokázat. Poprvé byl odsouzen v roce 2008 za pokus o vraždu, v roce 2015 za dvě vraždy na doživotí a v roce 2019 za 85 mordů opět na doživotí. Je označován za největšího sériového vraha v poválečných dějinách Německa.
Högelovo odvolání smetl v roce 2020 Německý spolkový soud ze stolu. V souvislosti s vražedným běsněním zdravotního bratra se zpovídalo i sedm jeho nadřízených z obou klinik, kde Högel působil. Obviněni byli z napomáhání zabití a zabití z nedbalosti. Podle deníku Bild soud v říjnu 2022 všechny zprostil obžaloby.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.