Hrůza na Kladně: Mrtvý muž v tratolišti krve!
Středočeští policisté měli v úterý velmi náročný den. Na Kladně došlo hned ke dvěma podivným úmrtím. Po ranním vyšetřování vraždy museli svou pozornost zaměřit ještě na bezvládné tělo muže, které leželo v tratolišti krve v ulici Vítězslava Nezvala.
Tělo bylo nalezeno v úterý krátce před polednem. Případem se ihned začali zabývat kriminalisté. Na rozdíl od druhého kladenského případu však zřejmě o vraždu tentokrát nepůjde. „Na místo dorazil koroner. Předběžně vyloučil cizí zavinění,“ řekla Blesku mluvčí středočeských policistů Michaela Richterová. „Byla nařízena soudní pitva,“ uzavřela.
Video Policie vyšetřuje smrt muže na Kladně, nejspíš šlo o sebevraždu
