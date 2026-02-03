Hrůza na Kladně: Mrtvý muž v tratolišti krve!

Tělo bylo nalezeno v ulici Vítězslava Nezvala v úterý krátce před polednem
3. února 2026
13:05

Středočeští policisté měli v úterý velmi náročný den. Na Kladně došlo hned ke dvěma podivným úmrtím. Po ranním vyšetřování vraždy museli svou pozornost zaměřit ještě na bezvládné tělo muže, které leželo v tratolišti krve v ulici Vítězslava Nezvala. 

Tělo bylo nalezeno v úterý krátce před polednem. Případem se ihned začali zabývat kriminalisté. Na rozdíl od druhého kladenského případu však zřejmě o vraždu tentokrát nepůjde. „Na místo dorazil koroner. Předběžně vyloučil cizí zavinění,“ řekla Blesku mluvčí středočeských policistů Michaela Richterová. „Byla nařízena soudní pitva,“ uzavřela.

Tělo bylo nalezeno v ulici Vítězslava Nezvala v úterý krátce před polednem
