Teď něco uvidíte! Muž se pokusil podpálit před zraky policistů
Upálit se pokusil přímo před policejním autem muž (39) v Liberci. Polil se přineseným benzinem a chystal se škrtnout zapalovačem. Plamen, naštěstí, sfouknul vítr, druhému pokusu už zabránili policisté. Zoufalý sebevrah vysvětloval, že nemůže sehnat práci a skončil na ulici.
Hlídku zaujal nad ránem muž, který procházel kolem služebního auta a něco nesrozumitelně říkal. Když strážci zákona stáhli okénko, uslyšeli dramatickou větu. „Teď něco uvidíte,“ pronesl muž a začaly se dít věci.
Začal na sebe z přinesené nádobky lít benzin. Pak se mu v ruce objevil zapalovač a muž se pokusil podpálit. „Vzhledem k tomu, že foukal ostrý vítr, mu ale na první pokus zapalovač selhal a v dalším mu pohotoví policisté zabránili,“ popsala policejní mluvčí Ivana Baláková.
Nešťastníkovi zapalovač sebrali a převezli ho na služebnu. Tam se jim muž svěřil, co ho k zoufalému činu vedlo. „Měl se v úmyslu upálit, protože je bezdomovec a život na ulici mu už nedává žádný smysl,“ řekla mluvčí. Sebevrah popisoval, že je na ulici už šestý den, je mu zima, a marně se snaží sehnat práci, nikde o něj nestojí.
Policisté sami uvedli, že se nejednalo o žádnou demonstrativní sebevraždu, chudák to myslel vážně, byl střízlivý. „Akorát, jak měl promrzlé ruce, tak mu to škrtání tak nešlo,“ popsal pro TN.cz zasahující policista Marek Frič.
Sebevrah se na policejní služebně zklidnil, poté si ho převzali záchranáři. Muž policistům před převozem do nemocnice děkoval. Došlo mu, pro jak trýznivý odchod ze života se ve zkratu rozhodl a byl strážcům zákona vděčný, že mu jeho úmysl překazili.
Pokud se někdo ocitne v psychické krizi, může se obrátit na odbornou pomoc. Linka bezpečí poskytuje anonymní podporu pro děti a mládež na čísle 116 111. Linka první psychické pomoci pro dospělé na čísle 116 123. Krizové centrum RIAPS v Praze je dostupné na telefonním čísle 222 580 697.
