Na telefonát svědka na linku 158 operátor okamžitě zareagoval a vyslal k místu policejní hlídku. „Během několika málo minut policisté ženu vypátrali ležící v křoví jen pár metrů od kolejí. Hlídce sdělila, že měla v úmyslu skočit pod vlak,“ řekla policejní mluvčí Andrea Cejnková.

Strážníci Emil, Matěj a Pavel jako andělé: Sebevraha strhli z mostu do bezpečí

Opavští strážníci zachránili sebevraha, který chtěl skočit z mostu.

Policisté okamžitě poskytli nešťastnici první pomoc, stabilizovali její zdravotní stav a následně ji předali zdravotnické záchranné službě. Ta ji převezla do nemocnice k dalšímu ošetření.

Linka bezpečí pomůže

Pokud máte psychické potíže či jakékoliv trápení, obraťte se na odborníky například na Lince bezpečí: 116 111. Služba je poskytována nonstop a zdarma.

VIDEO: Strážníci oživili v Brně zkolabovaného muže

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Strážníci oživili v Brně zkolabovaného muže na zastávce MHD Městská policie Brno

 