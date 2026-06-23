Na telefonát svědka na linku 158 operátor okamžitě zareagoval a vyslal k místu policejní hlídku. „Během několika málo minut policisté ženu vypátrali ležící v křoví jen pár metrů od kolejí. Hlídce sdělila, že měla v úmyslu skočit pod vlak,“ řekla policejní mluvčí Andrea Cejnková.
Policisté okamžitě poskytli nešťastnici první pomoc, stabilizovali její zdravotní stav a následně ji předali zdravotnické záchranné službě. Ta ji převezla do nemocnice k dalšímu ošetření.
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Pokud máte psychické potíže či jakékoliv trápení, obraťte se na odborníky například na Lince bezpečí: 116 111. Služba je poskytována nonstop a zdarma.
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