V prvním případě se dozvěděli o muži, kterého zoufalá životní situace přiměla k sebevraždě. „Pomocí hydraulického otvírače se dostali do uzamčeného bytu, kde ho našli v bezvědomí. Byl intoxikován léky a alkoholem,“ řekl mluvčí policie Petr Vala.
V tratolišti krve
Policisté mu poskytli první pomoc a udržovali ho při vědomí až do příjezdu záchranářů, kteří se o něj následně postarali. Jen o pár dnů později se policisté vypravili do Lužánek na fotbalový stadion, kde v tratolišti krve ležel muž středního věku.
„Měl vážně poraněnou levou ruku. Policisté mu nasadili zaškrcovadlo, kterým silné krvácení zastavili, a rány ošetřili tlakovým obvazem ze zdravotnického batohu, který vozí ve výjezdovém vozidle,“ popsal postup kolegů Vala.
Senior zkolaboval
Akutní pomoc potřeboval i senior, který ve středu večer zkolaboval v nákupním centru Olympia. Tam bylo naštěstí pomocníků hned několik.
„Do záchrany se kromě jeho rodiny zapojili i kolemjdoucí. Mezi nimi byl naštěstí i zdravotník v civilu. Ten po ověření zdravotního stavu neprodleně zahájil nepřímou masáž srdce,“ popsal situaci mluvčí policie.
Policisté na jižní Moravě pomohli za týden zachránit tři lidské životy (prosinec 2025) Policie ČR
Vzápětí na místo dorazili policisté, kteří využili automatizovaný externí defibrilátor přinesený pracovníky ostrahy. „Přístroj následně třikrát vyhodnotil nutnost výboje a po jeho aplikaci se podařilo obnovit základní životní funkce. Zdravotníci, kteří mezitím dorazili na místo, si pacienta převzali a převezli do nemocnice. Díky rychlé spolupráci všech zúčastněných dostal muž šanci na život,“ dodal Vala.