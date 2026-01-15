Jihlavská záchytka praská ve švech: Lži, drogy a rekordní dluhy
Protialkoholní záchytná stanice v Jihlavě má za sebou rekordní rok. Zdravotníci zde loni přijali 1662 lidí a kromě extrémních intoxikací řešili i příběhy, nad nimiž zůstává rozum stát. Muž kradl pod cizí identitou, jiný se vracel na stejné místo plánované sebevraždy a rekordman nasbíral dluhy ve statisících.
Protialkoholní záchytná stanice Nemocnice Jihlava loni znovu překonala vlastní maximum. Péči zde potřebovalo 1662 lidí, převážně mužů středního věku. Přestože jde o zdravotnické zařízení, pobyt si zaplatí jen zhruba třetina klientů a zbytek končí v evidenci neplatičů.
Vedle čísel ale zaměstnancům zůstávají v paměti především jednotlivé osudy. Jak upozornil vedoucí stanice Lukáš Černý, některé případy jsou natolik neobvyklé, že je personál řeší ještě dlouho poté. Jeden z opilých mužů byl například zadržen při krádeži v obchodě a na záchytku putoval kvůli agresivitě. Bez zaváhání nadiktoval kompletní osobní údaje, které souhlasily i s policejní databází. Teprve po vystřízlivění vyšlo najevo, že se opakovaně vydával za vlastního bratra, jak popsaly Novinky.cz.
Další z památných nocležníků skončil na záchytce po kombinaci alkoholu a takzvané Gáby, tekuté extáze. V době přijetí netušil, kdo je ani kde se nachází, což vyvolalo obavy z vážného poškození mozku. Paměť se mu naštěstí po vystřízlivění vrátila a mohl odejít bez trvalých následků.
Záchytná stanice je financována z rozpočtu zhruba 17,5 milionu korun ročně. Jeden pobyt vyjde na čtyři tisíce korun, jenže většina klientů částku neuhradí. Nejproblematičtější jsou notorici. Absolutní rekordman se loni na lůžku objevil více než devadesátkrát a na nocležném by dlužil kolem 360 tisíc korun.
Záchytky opravdu NIC neřeší a jejich ztrátový provoz by měl být UKONČEN ! 👎