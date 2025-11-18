S lahví žíraviny zmizel do lesa: Sebevraha (50) našli včas díky myslivcům
Jihočeští policisté od pátečního rána pátrali po muži, který u své bývalé manželky zanechal psa a dopis na rozloučenou. Ve chvíli, kdy se jí odpoledne ozval s informací, že sedí v lese s lahví žíraviny a chce zemřít se rozjela rozsáhlá pátrací akce. Rozuzlení přišlo až večer, kdy myslivec zahlédl jeho auto u Kojákovic. Muži se naštěstí nic nestalo.
Celý případ začal v pátek 14. listopadu, krátce po osmé. Muž přijel k bývalé manželce do Borovan, předal jí psa a obálku a odjel neznámo kam. V dopise stálo, že se rozhodl ukončit svůj život. Vyděšená žena proto okamžitě zavolala na linku 158.
Policisté se snažili zrekonstruovat místa, kam muž často jezdil nebo kde trávil volný čas. Při kontrole jeho bydliště bylo jasné, že nikdo netuší, kde se zrovna nachází. Muž pracuje jako kuchař v okolí Třeboně a Lipna, ale do zaměstnání ten den nepřišel. Později se objevily tipy směřující do Trhových Svinů, Besednice a Šalmanovic. Jeden z příbuzných uvedl, že by mohl být na Kvildě, proto se pátrací okruh ještě rozšířil.
Odpoledne se situace prudce vyhrotila. Bývalé manželce se muž náhle ozval. Řekl jí, že sedí v autě někde v lese, má u sebe žíravinu a chce si vzít život. Policie okamžitě zapojila vyjednavače, jenže muž už další hovor nepřijal. V tu chvíli se rozhodlo o zapojení myslivců, jenž znají místní terén a mohli by vypátrat jeho vůz.
Policie jim poskytla popis auta i muže a zpráva začala mezi myslivci rychle kolovat. Po sedmé večer konečně nastal průlom. Jeden z myslivců, pan Michal, si všiml zaparkovaného auta se světly u silážní jámy poblíž Kojákovic. Muž byl naživu a při vědomí.
Policie i záchranáři dorazili na místo během chvíle. V autě ležely dvě lahve – rum a žíravina. Otevřená byla naštěstí jen ta s alkoholem. „Myslivcům děkujeme za skvělou spolupráci. Bez jejich zapojení, to mohlo dopadnou úplně jinak,“ ocenil spolupráci policejní mluvčí Jiří Matzner.
Pokud se někdo ocitne v psychické krizi, může se obrátit na odbornou pomoc. Linka bezpečí poskytuje anonymní podporu pro děti a mládež na čísle 116 111. Linka důvěry pomáhá lidem v těžkých situacích na čísle 1212. Krizové centrum RIAPS v Praze je dostupné na telefonním čísle 222 580 697.
Příště aspoň vodku ...