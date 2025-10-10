Myslivci bijí na poplach: Někdo v Česku vypouští medvědy?!
Po sérii hlášení o výskytu medvědů na územích, kde se běžně nevyskytují, mají myslivci podezření, že někdo šelmy do české přírody záměrně vypouští. Jen několik dní po pozorování u Senožat na Pelhřimovsku se objevily zprávy o medvědech i na Karlovarsku a Hranicku.
Podle předsedy Českomoravské myslivecké jednoty Jiřího Janoty je nepravděpodobné, že by šlo o přirozenou migraci nebo únik ze zájmových chovů. „Máme podezření, že medvědi jsou do republiky dováženi a jsou záměrně někým vypouštěni, ale nevíme kým,“ uvedl pro server Novinky. Připomněl, že v Česku je registrováno jen několik chovů medvědů a žádný nehlásil únik.
Představa, že by se zvířata samovolně dostala až ke Karlovým Varům nebo Pelhřimovu, je podle ochranářů nereálná. Proto vyzvali policii i příslušné úřady, aby všechny nahlášené případy výskytu šelem důkladně prověřily.
Policie na podezření reagovala s tím, že přirozenou migraci mimo oblasti Beskyd a Bílých Karpat lze vyloučit. V případě, že se jejich přítomnost potvrdí, budou zvířata ve spolupráci s odborníky odchycena a umístěna do karantény.
Agentura ochrany přírody a krajiny vyzývá veřejnost, aby hlásila jakékoli nové poznatky. Zároveň upozorňuje, že medvědi z chovů mohou být méně plaší a chovat se nepředvídatelně. Pokud se někdo s medvědem setká, měl by se pomalu vzdálit a okamžitě volat policii.
Jestliže se potvrdí, že někdo šelmy skutečně vypouští, šlo by o závažné porušení zákona a ohrožení veřejnosti. Takové jednání by mohlo mít i ekologické důsledky, protože zvířata z umělých chovů mohou narušit přirozené prostředí a přenášet nemoci.
Zatímco odborníci dál pátrají po stopách medvědů a sbírají důkazy, mezi lidmi roste nervozita. V obcích na Pelhřimovsku už místní školy omezily venkovní aktivity a obyvatelé jsou nabádáni k opatrnosti. Zatím ale žádný ze svědků toulavé šelmy nezachytil na fotografii ani videu, a tak zůstávají všechna pozorování bez přímého důkazu. Objevily se jen zjevně falešné zprávy, například video s medvědem z Křelovic vytvořené umělou inteligencí.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.