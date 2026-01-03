Hororový pracovní úraz u Kladna: Uřízl si ruku!
V průmyslovém areálu u Kladna přišel v sobotu muž při pracovním úrazu o ruku. Příčinu neštěstí vyšetřuje policie, zraněný byl vrtulníkem převezen do nemocnice.
Muž při pracovním úrazu v průmyslovém areálu u Kladna přišel o ruku, příčinu neštěstí vyšetřuje policie. Vážně zraněného zaměstnance přepravil vrtulník do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze. Areál spadá pod Třinecké železárny, uvedl server Novinky.cz, který o události informoval.
„Prověřujeme pracovní úraz v průmyslovém areálu, kdy si měl muž pilou uříznout ruku. Jednalo se o zaměstnance,“ řekla policejní mluvčí Michaela Richterová. Dodala, že podle dechové zkoušky nebyl zraněný pod vlivem alkoholu.
