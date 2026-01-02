Rodiče zmizelé Maddie: Letos přijde zlom ve vyšetřování! Nevzdáváme se
Rodiče zmizelé Madeleine McCannové neztrácí naději. V novoročním vzkazu posílají světu poselství a doufají, že rok 2026 přinese průlom ve vyšetřování, po kterém všichni touží.
Němečtí státní zástupci jsou přesvědčeni, že Christian B. zabil britskou dívku, která v roce 2007 zmizela z pronajatého apartmánu své rodiny v Portugalsku, když ji byly pouhé tři roky.
Christian B. byl v září propuštěn z vězení, kde si odseděl 7 let za znásilnění 72leté Američanky v Praia da Luz v roce 2005. V souvislosti s Madeleine nikdy obviněn nebyl, informoval deník Daily Star.
Žije jako psanec
Od té doby se potuluje na ulici v severním Německu, kde ho nepřetržitě sledují tajní policisté. Přespává v útulcích pro bezdomovce a hotelech, odkud ho častokrát vyhodili, protože ho lidé poznali. Nedávno byl spatřen, jak žije ve stanu v lese poblíž severoněmeckého přístavního města Kiel.
V novoroční zprávě na oficiální Facebookové stránce kampaně Najděte Madeleine rodiče ujistili podporovatele, že policie stále pátrá po jejich dceři.
Napsali: „Vyšetřování pokračuje a velice děkujeme policistům za jejich práci. Pátrání po pravdě a spravedlnosti stále pokračuje a rozhodně není u konce.“
Pokračovali: „Jak se rok 2025 chýlí ke konci, chtěli jsme využít příležitosti poděkovat všem, kteří nás v uplynulém roce jakkoliv podpořili a kteří stále doufají v pozitivní zprávy o Madeleine. Děkujeme také za všechna krásná vánoční přání.“
Maddie už by byla dospělá
Brüeckner (48) byl propuštěn na svobodu, jelikož nové policejní prohlídky neobydlených pozemků poblíž letoviska Praia da Luz, kde Madeileine zmizela, nepřinesly nic nového.
Německá policie ho identifikovala jako hlavního podezřelého.
Německý státní zástupce Hans Christian Wolters uvedl, že si je 100 % jistý, že Brüeckner zabil Madeleine a tvrdil, že vyšetřovatelé měli téměř dostatek důkazů k jeho obvinění. V roce 2024 byl ale Brüeckner zproštěn řady obvinění ze znásilnění a nevhodného chování.
Metropolitní policie nadále považuje Madeleine za pohřešovanou osobu a uvádí, že nemá důkazy o její smrti. V současnosti by jí bylo 22 let.
