Rodina její slova nepřešla mávnutím ruky, ale zalarmovala policii. A právě to jí zachránilo život.
„Hlídky byly na místě během několika minut. Ženu našly u železničních kolejí včas a bez zranění, jen pod vlivem alkoholu. Následně si ji převzali zdravotníci,“ uvedli frýdecko-místečtí strážníci. Zanechala i dopis na rozloučenou.
Velký dík podle nich patří rodině, která nezaváhala ani na vteřinu. Tenhle příběh není jen o policejním zásahu. „Je hlavně o jednom zásadním poselství pro všechny, že volání o pomoc se nesmí podceňovat, i když zní zmateně, i když si nejsme jistí, i když zní jako přehánění. Raději jednou zbytečně než jednou pozdě,“ dodali strážníci.
Pokud máte psychické potíže či jakékoliv trápení, obraťte se na odborníky na bezplatné Lince první psychické pomoci: 116 123. Pro děti a mladistvé funguje na čísle 116 111 Linka bezpečí. Služby jsou poskytovány nonstop.
