Ubil ji a polonahou nechal ležet na louce?! Roland si má odsedět 11 let
Na 11 let do vězení poslal krajský soud v Liberci muže, který podle rozsudku loni v dubnu ve Višňové na Liberecku zavinil smrt pětadvacetileté známé. Obžalovaný Roland K. před soudem uznal vinu, odsouzen byl za ublížení na zdraví s následkem smrti. Hrozil mu trest od osmi do 16 let, stíhaný je vazebně. Rozsudek není pravomocný, obě strany si ponechaly lhůtu na odvolání.
Státní zástupkyně pro něj požadovala dvanáctiletý trest, obhájkyně chtěla mírnější. Muž svého činu před soudem litoval. „Nejde to vrátit, strašně mě to mrzí,“ řekl.
Podle obžaloby svoji známou opakovaně fyzicky napadal v příhraniční Višňové loni dva dny od 6. dubna. „A to opakovanými údery rukou a kopy nohou velké intenzity do hlavy, obličeje, hrudníku, břicha, horních i dolních končetin. V době, kdy poškozená ležela na zemi a nemohla se zvednout, tak ji po zemi vlekl,“ uvedl při čtení rozsudku soudce Richard Skýba.
Obžalovaný způsobil ženě mnohačetná poranění hlavy, zlomeninu druhého žebra vpravo při hrudní kosti a pohmoždění horního laloku pravé plíce. V noci ze 7. na 8. dubna ji pak nechal spoře oděnou ležet na louce nedaleko vlakového přejezdu v Předláncích, vesnici patřící pod Višňovou.
„Kdy teplota vzduchu se v té době pohybovala od dvou do šesti stupňů Celsia. Sám z místa odešel, aby se tam vrátil okolo 10:30 dne 8. dubna 2025, přičemž svou přítelkyní našel na uvedeném místě již bez známek života v pokročilém stadiu posmrtné ztuhlosti. Bezprostřední příčinou smrti byl úrazový otok mozku při krvácení pod tvrdou plenou mozkovou a difúzní a ložiskové pohmoždění mozku,“ dodal soudce.
Tento případ se od jiných podle něj odlišuje tím, že žena zemřela v důsledku opakovaného napadení. „To nebylo jedno zbití, to se opakovalo několikrát. A pak tam spolupůsobilo i to počasí. Ale věděl, jak je oblečená, tedy velice málo a bylo těsně nad nulou. A navíc byla ve špatném fyzickém stavu. Prostě užívala asi pervitin podle všeho a tak dále, takže to se na ní podepsalo,“ řekl Skýba novinářům.
Podle státní zástupkyně Petry Pazderkové byl vztah obžalovaného se zemřelou ženou bouřlivý. „Ten jejich vztah byl za mě takzvaný italský, kdy svědci, kteří byli k věci vyslechnuti, se vyjadřovali k jejich chování, že už v průběhu těch dvou dnů byla poškozená ze strany pana obžalovaného napadána,“ uvedla Pazderková. Kvůli tomu do Višňové přijela ještě před smrtí ženy policejní hlídka. „Byla tam dokonce i záchranná služba, nicméně poškozená s obžalovaným odmítli ošetření, takže záchranná služba odjela pryč,“ dodala Pazderková.
Obžalovaný byl v minulosti šestkrát odsouzen za méně závažnou trestnou činnost, šlo o ublížení na zdraví, výtržnictví, křivé obvinění i majetkové delikty. Dopustil se také 12krát přestupku. Soudce při zdůvodnění rozsudku zmínil, že obžalovaný začal kouřit cigarety ve 12 letech, později užíval i marihuanu, pervitin a pil alkohol.
Naše demokracie,obnovit trest smrti a už si dají bacha.