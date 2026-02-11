Masakr v kanadské škole: Transgender útočnice se zastřelila! Osm mrtvých, desítky zraněných
Osm lidí zahynulo a desítky dalších utrpěly zranění při úterní střelbě na střední škole a v její blízkosti v odlehlé podhorské obci v provincii Britská Kolumbie na západě Kanady. Podezřelou z masové střelby v obci Tumbler Ridge je místní osmnáctiletá obyvatelka, uvedla policie. Podle ní transgender dívka zastřelila osm lidí, včetně své matky, nevlastního bratra, učitelky, pěti studentů střední školy a pak i sebe. Původně policie mluvila o celkem deseti mrtvých.
Kanadské úřady sdělily, že se podezřelá Jesse Van Rootselaarová narodila jako biologický muž a zhruba před šesti lety začala s tranzicí na ženu, a tak se také identifikovala a veřejně vystupovala. Do školy přestala chodit před čtyřmi lety a v jejím domově policie v minulosti opakovaně zasahovala, i kvůli zbraním. Strážci zákona dnes mluvili také o duševních problémech podezřelé.
Identitu útočnice již před tím podle serveru Juno News potvrdil příbuzný. „Hovořili jsme přímo s jejím strýcem Russellem, který potvrdil, že Jesse je transgender a zodpovědná za střelbu, při níž zemřelo 10 lidí, včetně ní. Veřejný účet na YouTube, o kterém se předpokládá, že patří Jesse, zobrazuje transgender vlajku a používá zájmena ona/její,“ uvedl server.
Dwayne McDonald z kanadské policie uvedl, že první hlášení o střelbě na střední škole v Tumbler Ridge přišlo kolem 13:20 místního času a zasahující na místo činu dorazili do pár minut. Když směřovali do školní budovy, šla jejich směrem střelba. Studenti se během útoku snažili zabarikádovat ve třídách, asi stovka jich následně byla ze školy evakuována.
Ve škole pak policisté našli sedm mrtvých - tři dvanáctileté studentky, dva studenty ve věku 12 a 13 let, devětatřicetiletou učitelku a také podezřelou, která u sebe měla dvě střelné zbraně. Své příbuzné v domě, který je nedaleko od školy, podle vyšetřovatelů zabila ještě před útokem na vzdělávací instituci. Mrtvé ženě v domě bylo 39 let, chlapci 11.
Kanadské úřady původně informovaly o celkem deseti mrtvých, ale nakonec se ukázalo, že jich je o jednoho méně. Dva lidé jsou v kritickém, ale stabilním stavu, dalších více než 20 bylo zraněno.
Premiér Mark Carney odložil plánovanou cestu na nadcházející Mnichovskou bezpečnostní konferenci. „Připojuji se ke Kanaďanům ve smutku s těmi, jejichž životy se dnes nenávratně změnily, a ve vděku za odvahu a obětavost zasahujících, kteří riskovali své životy, aby ochránili své spoluobčany,“ napsal Carney na síti X.
Na uctění památky obětí masové střelby budou na všech kanadských vládních budovách příštích sedm dnů vlajky na půl žerdi. „Je zjevné, že je to velmi těžký den pro zemi. Ráno se rodiče, prarodiče, sestry, bratři v (obci) Tumbler Ridge probudí bez někoho milovaného. Země s vámi truchlí. Kanada stojí při vás,“ řekl podle viditelně pohnutý Carney.
Kanadský premiér v Ottawě poděkoval zasahujícím zdravotníkům i policistům, učitelům a obyvatelům malého města za to, co v této hrozné situaci udělali, a vyslovil přesvědčení, že se z toho Kanada dostane a poučí. Vděk vyjádřil také zahraničním státníkům, kteří se na něj osobně obrátili, aby vyjádřili soustrast.
„Nejhlubší možnou soustrast“ rodinám obětí vyjádřil britský král Karel III., který je formálně hlavou Kanady. S manželkou Camillou v prohlášení uvedl, že cítí hluboký šok a smutek. Tumbler Ridge je odlehlá obec s přibližně 2400 obyvateli, která leží na úpatí Skalistých hor zhruba 670 kilometrů severně od Vancouveru.
Hromadné střelby na školách jsou v Kanadě vzácné, poznamenala agentura AP. Také agentura Reuters napsala, že jeden z nejtragičtějších takových případů v moderní historii země přináší do Kanady typ hromadné střelby, která je mnohem běžnější v sousedních Spojených státech.
Agentura AFP nicméně připomněla, že jde už o druhou hromadnou vraždu v Britské Kolumbii za necelý rok. Loni v dubnu 2025 zabil ve Vancouveru 11 lidí muž, který najel nákladním autem do davu lidí při pouličních oslavách filipínského kulturního festivalu.