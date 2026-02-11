Pláč v soudní síni: Mladá žena dostala osm let za přípravu vraždy v obchodním centru
Ústecký krajský soud poslal ve středu na osm let do vězení za přípravu vraždy Kláru Š. (21), kterou s nožem v kapse zadržela policie v obchodním domě v centru Ústí nad Labem. S úmyslem někoho zabít se svěřila kamarádce, která věc oznámila policii. Mladá žena vinu odmítla, šlo podle ní o nedorozumění. Rozsudek není pravomocný.
Žena si podle obžaloby loni 4. května opatřila kuchyňský nůž dlouhý 25 centimetrů s délkou ostří 12 centimetrů, přičemž si na internetu rovněž vyhledávala odkazy na možnost zakoupení různých střelných zbraní a odkazy o výkonu trestu odnětí svobody pro odsouzené ženy. Týž den s tímto nožem odešla ze svého bydliště do nákupního centra v úmyslu usmrtit předem neurčenou osobu, uvedl státní zástupce Vladimír Jan. Večer ženu v obchodním centru Forum zatkla policie. Soud se s obžalobou ztotožnil stejně tak s navrženým trestem.
Klára Š. se zpočátku hájila tím, že slyší hlasy, které nabádají k takovému jednání. U soudu tvrdila, že se chtěla sejít s přítelkyní a promluvit si s ní o problémech s dluhy a vztahy. Soudkyně Vladimíra Kodatová uvedla, že obžalovaná věděla, že její přítelkyně se v daný den nenachází v Ústí nad Labem. „Chtěla upoutat pozornost,“ řekla k motivu činu Kodatová.
Klíčové bylo podle soudu svědectví znalců, protože panovaly pochybnosti o příčetnosti ženy. Znalci uvedli, že dívka netrpí žádnou duševní chorobou, není nemocná, při činu si byla vědoma, co dělá, byla plně příčetná. Klára Š. má podle znalců poruchu osobnosti, je nezralá, snaží se upoutat pozornost okolí, přitom může být agresivní. Podobné jednání může opakovat v budoucnu a pro společnost je tak nebezpečná, uvedli znalci.
Skutku nepředcházely žádné konflikty v rodině, zázemí má obžalovaná dobré. „Mnohokrát měla šanci se svěřit rodičům,“ uvedla Kodatová. Policisté u soudu řekli, že při zadržení vložila žena ruce do kapes, kde měla nůž, což podle soudu svědčí o tom, že se chtěla skutku dopustit.
„Jen díky duchapřítomnosti svědkyně, které sdělila svůj úmysl přes sociální sítě, a rychlému a excelentnímu zásahu policie nedošlo k žádnému závažnému následku,“ zdůraznila soudkyně. Svědkyně nabádala Kláru Š., aby si přivolala sama pomoc nebo věc oznámila. Přítelkyni obžalované se nakonec podařilo zjistit, kam se žena s nožem chystá, poté okamžitě věc oznámila.
Za úmyslný trestný čin hrozilo ženě až 20 let vězení. Soud zohlednil, že šlo o přípravu trestného činu, žena nebyla dosud soudně trestaná a také věk. „Na druhou stranu se nedoznala, nelitovala svého činu, nelze proto zvažovat trest podmíněný,“ uvedla soudkyně. S ohledem na to, že žena netrpí žádnou nemocí, soud neukládal žádné ochranné léčení. Státní zástupce se vzdal práva na odvolání.
Žena a její rodina poslouchali rozsudek s pláčem. Zklamán z rozsudku byl obhájce Zdeněk Grus. „Očekával jsem větší míru empatie. Překvapuje mě ta absolutní jistota. Ten příběh je složitý,“ uvedl. Rozsudek podle něj neodpovídá závěru znaleckých posudků. „Znalkyně na můj dotaz uvedla, že moje klientka v daný den volala o pomoc někoho třetího, nějaké autority,“ uvedl. Případem se bude zabývat odvolací Vrchní soud v Praze.