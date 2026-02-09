Dočkáme se snížení trestní odpovědnosti u teenagerů mladších 15 let? Vláda otevřela debatu, ve hře je i snížení věkové hranice o dva roky. Minulost, bohužel, ukázala, že děti jsou schopné páchat opravdu brutální násilné činy. Do patnácti nejsou trestně odpovědné, vyšetřování je tak posléze odloženo. Mladý vrah končí v diagnostickém ústavu. Několik otřesných případů pamatuje i česká kriminalistika.
Když děti vraždí: Barunku (†13) ubodal a znásilnil! Přijde zásadní změna?
1.Vrah z Kmetiněvsi
Při vzpomínce na událost z ledna 2004 se i dnes lidé otřesou hrůzou. Mezi obcemi Kmetiněves a Hospozín se tehdy našlo tělo teprve třináctileté Barunky. Dívenka se osudný den vracela od kamarádky domů z půlkilometru vzdálené vesnice. Cestou narazila na vraha. Ten ji zatáhl k potoku, ubodal a po smrti znásilnil.
Tragédie tehdy zasáhla nejenom Kmetiněves, ale také celou republiku. Policie po vrahovi intenzivně pátrala a prověřila stovky vzorků DNA. Žádný se ale neshodoval, a tak se kriminalisté rozhodli odebrat DNA i chlapcům mladším patnácti let.
Pak přišel šok, shodný vzorek patřil Robinovi P. z Kmetiněvsi. Když vraždil, bylo mu pouhých dvanáct let. Nemohl být proto souzený jako dospělý, a tak skončil ve výchovném zařízení, odkud utíkal. Podstoupil chemickou kastraci a sexuologickou léčbu, na tu ovšem později přestal docházet a změnil si jméno.
Jeho bývalá přítelkyně v minulosti Blesku řekla, že si chtěl nechat udělat tetování s nápisem „Do you remember me? – 1. 1. 2004“ (v překladu Pamatuješ si na mě?, pozn. red).Video Insta Crime Podcast: Dětský vrah z Kmetiněvsi zavraždil Barunku (†13)Video se připravuje ...
2.Dětský gang z Olešnice
Stejný rok, další tragédie. Na otřesný případ ze srpna 2004 nikdy nezapomene většina obyvatel Olešnice na Rychnovsku. V rodinném domku tehdy vnuk našel velmi vážně zraněnou babičku. Ta se stala obětí dětského gangu, který navedl tehdy 34letý gauner Vladimír Giňa. Celkem šest chlapců starých od jedenácti do šestnácti let nebohou seniorku (†81) ubilo paličkou na maso. Mladí vrazi do seniorky kopali a nakonec i bodali nůžkami.
Z domu pak ukradli dva tisíce korun. Vražedný plán vymyslel Vladimír Giňa, který pověřil svého syna Vladimíra (tehdy 16), aby sehnal několik dětí. „Giňa starší nám řekl, že kdyby se ta paní bránila, tak ji máme zabít tím, co budeme mít po ruce,“ popsal poté jeden z nezletilých vrahů kriminalistům při výslechu.
Soud pět chlapců vzhledem k jejich nízkému věku neposlal do vězení, ale do různých diagnostických ústavů. Vladimír Giňa starší dostal 14 let vězení, jeho syn polovinu. Pětice mladých vrahů se dostala na svobodu v roce 2010 s čistým trestním rejstříkem.
3.Do školy s pistolí
Pistoli sebral v lednu 2025 doma dědovi žák (tehdy 13) sedmé třídy v Rudolfově na jihu Čech. Při hodině matematiky namířil na učitelku a stiskl spoušť. Jen náhodou nevyšla střela. Učitelka se hocha snažila uklidnit, když se s ním přetahovala o zbraň, stiskl spoušť podruhé. Bylo obrovským štěstím, že ani tehdy zbraň nevystřelila.
„Pravděpodobným motivem tohoto činu byly problematické vztahy ve třídě se spolužáky,“ uvedla policistka Štěpánka Schwarzová. Školák měl s sebou i sekeru a nůž. Údajně již dříve vyhrožoval spolužákovi zastřelením. A kamarádům prý hrozil zabitím, pokud by jeho úmysl vyzradili. Soud ho poslal do diagnostického ústavu.
4.Tragédie v Hanušovicích
Hanušovicemi v říjnu 2004 otřásl nález ubodaného školáka Honzy (†13), kterého našli na dvorku za místním kulturním domem. Ten na místo zašel s o rok starším kamarádem, také Honzou. Co přesně se mezi nimi odehrálo je otázkou. Starší kluk ale vytáhl nůž a spolužáka několikrát ho bodl.
Podle pitvy měl zavražděný v těle desítky ran. „Pane, kamarádovi se něco stalo, teče mu krev,“ křikl tehdy na kolemjdoucího mladý vrah, když z místa činu utíkal. Do školy pak už nedošel, večer ho zadržela policie.
Honza se nakonec k vraždě přiznal. Jelikož mu bylo 14 let, ve vězení neskončil. Putoval do ústavu. Po vraždě na tom nebyl psychicky dobře. Policisté se tehdy obávali, že by si sám mohl něco udělat.
Podle tehdejších informací byl zavražděný chlapec ve škole nesnášenlivý a agresivní, údajně měl šikanovat i mladší spolužáky.
5.Horor v Dolních Chabrech
Na otřesnou scénu z května 2021 nikdy nezapomene maminka a její syn z Dolních Chaber v Praze. Dospělou ženu a 14letého chlapce tehdy pobodal stejně starý kamarád mladší oběti Adam B., který u nich doma tehdy přebýval. Napadená žena se vlastním tělem pokoušela syna chránit. Útočník ji velmi vážně zranil. Dvojici zachránil až útěk do auta, ve kterém se zavřeli.
Násilník se mezitím dal na útěk, ještě ten večer po něm v okolí pátralo několik policejních hlídek, těžkooděnci a vrtulník. Zraněného ho našli až druhý den schovaného na zahradě jiného rodinného domu.
Napadená matka zůstala po útoku v nemocnici, kde kvůli hlubokým ranám podstoupila několik operací. Lékařům se ale nepodařilo zachránit oko, do kterého ji nožem zasáhl. Policie nakonec v říjnu 2021 případ odložila, protože mladý vrah nebyl trestně odpovědný.Video Nezletilý chlapec pobodal v domě v Dolních Chabrech ženu a jejího synaVideo se připravuje ...
6.Popravil staršího spolužáka
Nález mrtvého chlapce (†15) v lese otřásl v srpnu 2013 obcí Dubňany na Hodonínsku. Ukázalo se, že tehdy teprve čtrnáctiletý Filip vzal doma střelnou zbraň, která patřila jeho otci. V lese si počkal na svého o rok staršího spolužáka Ondru a popravil ho čtyřmi ranami do těla. Jako zkušený sportovní střelec s tím neměl problémy. A motiv? Ondřej ho údajně šikanoval.
Čtrnáct dní Filipa trápilo svědomí. Když se zjistilo, že výstřely vyšly z pistole chlapcova otce, přiznal se. Až později vyšlo najevo, že měl Filip mladistvého komplice – toho soud poslal na 3,5 roku do vězení. Vrah samotný trestu kvůli nízkému věku unikl.
7.Valentýnská vražda
Krvavý svátek svatého Valentýna přichystal v roce 2016 tehdy čtrnáctiletý Daniel své přítelkyni, o rok mladší Elišce. Vylákal ji v Teplicích do zahradní chatky. Nejprve ji začal škrtit. Když se dívka bránila a kopala kolem sebe, vzal nůž a zasadil jí osm ran do krku a hrudníku. Pak v klidu odešel za Adélou, kterou miloval a prý kvůli ní vraždil.
Mrtvou dívku našla Danielova matka. Z deníku mladého vraha bylo zřejmé, že čin plánoval. U soudu měl prý tvrdit, že má rád krev, rád k ní čichá a ochutnává ji. Také údajně řekl, že bude vraždit dál, pokud zůstane na svobodě. Skončil ve výchovném ústavu, po dovršení osmnácti let byl převezen do léčebny. Násilně se projevoval už před vraždou. Necelý rok před otřesným činem shodil stejně starého kamaráda do výtahové šachty, ten přežil jen díky shodě náhod. V listopadu 2015 umučil a rozřezal kočku.
8.Galerie