30 let marného pátrání: Dívku našli rozpůlenou v kontejneru! Nohy ani vraha nikdy nenašli
Mrazivý případ cizinky Kariny Holmerové dodnes patří k největším záhadám americké kriminalistiky a svou brutalitou šokuje i po desítkách let. Mladá chůva, jejíž tělo bylo nalezeno rozříznuté přesně v pase a bez spodní části trupu, se stala obětí rituálně působícího zločinu, ve kterém figuroval výstřední milionář i bizarní večírky, a přesto dodnes nikdo neskončil v poutech.
Obětí dnes již třicet let starého zločinu se stala tehdy dvacetiletá au pair ze Švédska Karina Holmerová. Karina ve svých dvaceti letech vyhrála v loterii a za svou výhru se vydala do vysněných Spojených států. Přes agenturu si našla brigádu hlídání dětí u bohaté rodiny ve městečku nedaleko Bostonu.
Během práce však zjistila, že pečování o děti a domácnost není něco, čím by se chtěla živit. Svým přátelům krátce před smrtí řekla, že se chce vrátit domů. Také tvrdila, že se stalo něco špatného. Manželé, kteří Karinu zaměstnávali – fotograf Frank Rapp a malířka Susan Nichterová –, vlastnili i byt v Bostonu. V tom Karina trávila víkendy a chodila s kamarádkami do klubů. A právě v podniku jménem Zanzibar ji přátelé spatřili naposledy.
Z klubu měla odejít až se zavíračkou, později než většina kamarádek. To bylo v pátek 21. června roku 1996. V neděli učinil bezdomovec hrozivý nález. V kontejneru hledal lahve a plechovky, které by mohl vrátit. Vzal do ruky jeden z pytlů na odpadky a zalila ho hrůza. Došlo mu totiž, že uvnitř je lidské tělo. Policie následně zjistila, že jde jen o horní polovinu těla. Před zohavením ji vrah zaškrtil.
Po vrahovi ani stopa
„Asi neexistuje nevinnější a náhodnější oběť, než byla Karina. Zdálo se, jako kdyby nikdo na světě neměl důvod jí ubližovat,“ řekl pro deník Boston Globe státní zástupce David Meier, který na případu pracoval. Případ prý především zkomplikoval fakt, že nebylo místo činu. Tělo bylo nalezeno v kontejneru, kde k vraždě určitě dojít nemohlo. A právě na místě činu zpravidla bývá nejvíc důkazů.
Případ se nikdy vyřešit nepodařilo. Podle Meiera k takovému rozuzlení už nejspíš nedojde, i když by to Karinině rodině moc přál. „Nechci říkat, že by byl potřeba zázrak. Ale aby se někoho podařilo usvědčit, chtělo by to nějaký nepopiratelný důkaz,“ uzavřel.
