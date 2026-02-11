Českého vraha Pacovského v Rakousku propustili z vězení: Je pořád nebezpečný, skončil v detenci!
Ladislav Pacovský, který podle soudu v roce 2003 se svým synem zavraždil v Litvínovicích u Českých Budějovic tři lidi, je nyní v zabezpečovacím zařízení v Rakousku. Pacovskému uložil soud za vraždy dvacetileté vězení. Trest, který vykonal v Rakousku, mu skončil, ale vzhledem k jeho nebezpečnosti soud rozhodl o následném umístění do takzvaného forenzně terapeutického centra.
„Pacovský je pořád nebezpečný pro své okolí a na základě naší žádosti v Rakousku rozhodli, že ho ponechají v detenci,“ řekl náměstek jihočeského policejního ředitele Stanislav Popel.
„O umístění odsouzených do forenzně terapeutického centra rozhoduje v Rakouské republice příslušný rakouský soud, který pravidelně přezkoumává důvodnost takového umístění, přičemž může v přezkumném řízení rozhodnout i o jeho dalším trvání,“ uvedl českobudějovický státní zástupce Ivo Dvořák. V detenčním zařízení tak může Pacovský teoreticky být až do své smrti.
Otec a syn Pacovští podle obžaloby v červenci 2003 na litvínovické silnici dvěma zbraněmi zastřelili tři muže. Byli to manžel, syn a zeť ženy, jejíž sestra se přátelila s Pacovského bývalou manželkou Hanou. S ní se Pacovský přel o dům, často jí prý nadával a vyhrožoval. Podle některých svědků byl vražedný útok pomstou za to, že rodina Haně pomáhala.
Johna Pacovského poslal soud do vězení na 11 let. Od prosince 2011 je na svobodě. Ladislav Pacovský odešel z tehdejšího Československa se svou ženou v roce 1981 do Rakouska, kde pracoval deset let jako číšník a potom působil jako obchodní vedoucí v různých gastronomických podnicích. Manželé získali rakouské státní občanství. Po soudech v České republice v roce 2003 byl následně předán k výkonu trestu do Rakouska.
