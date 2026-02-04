Mord v Pcherech na Kladensku: Policie obvinila podezřelého z vraždy
Policisté ve středu obvinili muže podezřelého z úterní vraždy manželky ve Pcherách na Kladensku. O vzetí muže do vazby rozhodne ve čtvrtek soud, informovala středočeská policejní mluvčí Vlasta Suchánková.
O vývoji informovala policie na webu. Ve středu pokračovaly další procesní úkony a krajští kriminalisté zahájili trestní stíhání 52letého muže, a to ze zvlášť závažného zločinu vraždy. V případě prokázání viny a odsouzení mu hrozí až 18 let vězení. „Vyšetřování případu, jeho okolností a motivů stále pokračuje,“ uvedla Suchánková.
Šestačtyřicetiletá žena zemřela podle prvotních informací po hádce. Muž na manželku zaútočil nožem. Utrpěla závažné zranění, kterému na místě podlehla.
