Mord v Pcherech na Kladensku: Policie obvinila podezřelého z vraždy

4. února 2026
Policisté ve středu obvinili muže podezřelého z úterní vraždy manželky ve Pcherách na Kladensku. O vzetí muže do vazby rozhodne ve čtvrtek soud, informovala středočeská policejní mluvčí Vlasta Suchánková.

O vývoji informovala policie na webu. Ve středu pokračovaly další procesní úkony a krajští kriminalisté zahájili trestní stíhání 52letého muže, a to ze zvlášť závažného zločinu vraždy. V případě prokázání viny a odsouzení mu hrozí až 18 let vězení. „Vyšetřování případu, jeho okolností a motivů stále pokračuje,“ uvedla Suchánková.

Šestačtyřicetiletá žena zemřela podle prvotních informací po hádce. Muž na manželku zaútočil nožem. Utrpěla závažné zranění, kterému na místě podlehla.

