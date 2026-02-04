Suffolkský škrtič se po třiceti letech doznal k další vraždě: Dívku unesl jen pár metrů před domem!
Britský sériový vrah Steven Wright, známý jako Suffolkský škrtič, se po téměř třiceti letech doznal k vraždě mladé dívky. Wrightovi policie zatím připisovala znásilnění a vraždu pěti prostitutek. Wright, který si odpykává doživotní trest, se ke zločinu doznal poprvé v životě.
Obětí sedmadvacet let starého násilného činu se stala Victoria Hallová. Živou ji naposledy spatřili přátelé v nočním klubu 9. září 1999. Domů se z večírku už nikdy nevrátila. Její tělo bylo nalezeno o pět dní později v příkopu vzdáleném asi 40 kilometrů od Suffolku.
Victoria osudného večera vyrazila do klubu se svou kamarádkou Gemmou Algarovou. Podle výpovědí svědků dvojice v baru zůstala asi do jedné ráno. Po odchodu se ještě vydaly na jídlo a následně domů. Okolo půl třetí ráno se rozdělily. To bylo jen pár metrů od domu rodiny Hallových. Victoria však bohužel již nikdy nedorazila.
Její zmizení následovala rozsáhlá pátrací akce. Její nahé tělo objevil muž na procházce se psem o několik dní později. Oblečení ani žádné osobní věci se nikdy najít nepodařilo. Wright sice v oblasti bydlel a patřil mezi asi dvanáct tisíc podezřelých. To hlavně proto, že jeho auto odpovídalo části poznávací značky vozidla, které noc před vraždou sledovalo jinou dívku v oblasti.
Klec nad Suffolkským škrtičem sklapla v roce 2008. Za vraždu pěti žen dostal doživotní trest. Jeho vražedné řádění trvalo pouhých deset dní, celou oblast města Ipswich však úplně paralyzovalo strachem. Prostitutky lákal do auta a následně odvážel na odlehlá místa. Tam je znásilnil a uškrtil. Dvě oběti našli policisté s roztaženýma rukama, připomínající pozici Ježíše na kříži.
Wright u soudu původně přiznal, že měl se ženami pohlavní styk, vraždy však popíral. Přiznání za vraždu Hallové přišlo po novém odhalení DNA stop. „Po sedmadvaceti letech jsme dosáhli spravedlnosti pro Victorii Hallovou. V myšlenkách jsme s její rodinou a všemi blízkými,“ řekla deníku The Sun státní zastupitelka Susan Woolleyová. Přiznání však přišlo pozdě, Victoriina matka před několika týdny zemřela, aniž by se odpovědi o osudu své dcery dozvěděla.
A co dělal těch 27 let mezitím? Nevěřím, že ho jeho "choutky" najednou přešly a byl spořádaný občan.