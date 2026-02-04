Exmanžel Jill Bidenové: Zavraždil manželku!
Ani 30 let manželství a společní potomci neznamenají vždycky štěstí. Exmanžel bývalé první dámy Jill Bidenové (74) Bill Stevenson (77) byl zatčen za vraždu prvního stupně – své ženy!
Jill se poprvé vdala v 18 letech v roce 1970 právě za Stevensona. V roce 1974 se ale mladý pár odloučil a další rok byl rozveden.
Podváděla manžela?
„Jedna z jejích nejlepších kamarádek mi řekla, že se k sobě Jill a Joe dost mají,“ uvedl před pár lety Bill o své exmanželce a jejím současném manželovi, bývalém prezidentovi USA Joeu Bidenovi (83), se kterými tehdy pracoval na kampani. To ale zástupci Bidenových vyvrací. „Jejich vztah je dobře zdokumentován. Jill Bidenová se odstěhovala od prvního manžela na podzim roku 1974, Joe měl s Jill první rande až v březnu 1975,“ uvedli s tím, že byla Stevensonova obvinění jen marketingovým tahem pro jeho chystanou knihu.
Výročí, pak vražda?
Jill se stala Bidenovou v roce 1977. O téměř dekádu později, v roce 1986, se znovu oženil i Stevenson. S Lindou (†64) byli manželi 30 let, měli spolu jednu dceru Christinu, ta už má vlastní dceru Ciaru. Linda byla zavražděna 28. prosince 2025. Policie dorazila na základě oznámení sousedů o hlasité hádce z domu Stevensonových. Záchranáři se snažili o oživení, paní domu byla ale na místě prohlášena za mrtvou.
Doživotí!
Po měsíci vyšetřování byl Bill Stevenson 2. února 2026 zatčen a obviněn z vraždy prvního stupně. Zatím je držen s možností kauce o 10,3 milionech korun, kterou ale nebyl schopen zaplatit. Při usvědčení by skončil ve vězení na doživotí bez možnosti kauce.
a jako co má být ? snad bývalé manželky nejsou zodpovědné do smrti za své bývalé manžely