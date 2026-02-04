Bandité vypálili vesnici! Mrtvých jsou stovky

4. února 2026
4. února 2026
Ozbrojení bandité v úterý večer ve vesnici Woro v západonigerijském státě Kwara zabili nejméně 162 lidí. Při útoku na odlehlou obec zapálili domy i obchody. 

Počet obětí útoku ozbrojených banditů na vesnici Woro v západonigerijském státě Kwara vzrostl na nejméně 162, přičemž pátrání po dalších tělech pokračuje. Informoval o tom podle agentury AFP Červený kříž.

Předchozí bilance činila 67 mrtvých. Útočníci v úterý večer zapálili domy i obchody v odlehlé obci. Informace o incidentu potvrdila policie i guvernér státu, uvedla AFP.

