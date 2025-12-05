Mýval se vloupal do obchodu s alkoholem: Ztřískal se, jak zákon káže a usnul na záchodě!

Mýval se opil whisky a vytuhnul na záchodě v obchodě.
Autor: sgr - 
5. prosince 2025
17:28

Prodejna alkoholu v Ashlandu ve Virginii zažila během prvního adventního víkendu nečekaného návštěvníka. Divoký mýval se propadl stropem do obchodu, převrátil několik regálů, vypil rozlitou whisky a nakonec usnul na toaletě. Po zásahu ochranářů a po vystřízlivění se vrátil zpět do přírody.

Noční incident z 29. listopadu připomínal scénku z grotesky. Mýval severní se do prodejny dostal přes stropní obložení, které pod jeho vahou povolilo. Po dopadu mezi regály zamířil ke spodním policím s whisky. Několik lahví rozbil, část obsahu ochutnal a v obchodě zanechal pořádnou spoušť. Ráno ho na podlaze u toalety našla bezvládného zaměstnankyně prodejny.

Pracovníci útulku okresu Hanover později popsali zásah na svém facebooku. „Policistka Martinová reagovala na neobvyklé volání z obchodu Ashland ABC Store s lihovinami. Po příjezdu zjistila, že ‚podezřelý‘ se do prodejny vloupal, rozházel několik polic a potom… odpadnul v koupelně. Podezřelý? Velmi opilý mýval,“ uvedli ochranáři.

Fotografie zveřejněné útulkem zachycují rozházené lahve, převrácené krabice, kaluže alkoholu i znaveného „pachatele“, jenž se po náročném nočním tahu nechal bez odporu naložit do přepravky. Po několika hodinách spánku a bez známek zranění byl chlupatý výtržník bezpečně vypuštěn zpět do volné přírody.

Během alkoholové výpravy se zaměřil hlavně na whisky a rozbil hned několik značek patřících k těm nejprodávanějším. Úředníci mu s nadsázkou přidělili jméno Cole a uvedli, že po „divokém víkendu“ potřeboval především klid na vystřízlivění. Úsměvný případ rychle obletěl americká i světová média. Prodejna získala nečekanou publicitu a z mývala Colea se stal její neoficiální maskot.

Video  Medvídek mýval uvízl na Brněnsku na sloupě  - HZS Jihomoravského kraje
Video se připravuje ...

Témata:
záchodnepořádekopilýlahvechaosvýtržníkkocovinabanditaspoušťmývalregályFacebooktoaletaalkoholpřírodaVirginiewhiskyRegálAdventobchodAshland
Radka Křížová ( 6. prosince 2025 12:28 )

Konečně jedna zpráva co pobaví

Zombie útočí ( 6. prosince 2025 09:13 )

Ožrala jeden. Měli ho šoupnout na záchytku ☝️

Pat_h ( 6. prosince 2025 02:38 )

Zřejmě slušná party.

Muchlík 🧸 ( 5. prosince 2025 19:44 )

😋🍷🦝 Jmenuje se Sosal... 😂😂😂

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
