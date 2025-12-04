Hvězda MMA se porvala na palubě Ryanairu: Kamarádka Conora McGregora skončila v cele!

4. prosince 2025
Irská MMA zápasnice Sinead Kavanaghová, blízká kamarádka Conora McGregora, byla na letišti v kanárském Las Palmas zadržena kvůli incidentu na palubě letu Ryanair do Dublinu. Podle španělské policie měla vzdorovat výzvám policistů a strávila noc v cele.

Drama nastalo v pondělí 24. listopadu večer, když letadlo čekalo na odlet. Posádka údajně upozornila pilota, že Kavanaghová a druhá pasažérka narušují pořádek. Pilot proto požádal o zásah policii, protože ženy neměly pokračovat v letu. Jakmile strážníci vstoupili do kabiny, situace se rychle vyhrotila a v přední části letadla propukla ostrá potyčka.

Policistka a její kolega se snažili zápasnici zkrotit, zatímco se aktivně bránila, couvala, odstrkovala je a snažila se jim vytrhnout. V jednu chvíli ji policistka přimáčkla k loketní opěrce sedadla a druhý strážník se ji pokoušel spoutat, ale Kavanaghová se podle videa zmítala tak silně, že museli zasáhnout další dva policisté.

Podle deníku The Sun byla bojovnice po zásahu odvezena do cely na letišti poté, co si policisté přivolali posily. Oba členové hlídky, kteří se s ní přetahovali v uličce, skončili na nemocenské. Soud ji následující den propustil na kauci. Ve Španělsku i Irsku se nyní spekuluje, zda jí soud umožnil návrat do Irska, nebo jestli bude muset zůstat na Kanárských ostrovech do konce vyšetřování.

Na platformě X se mezitím objevila kritika ze strany policejní unie, která video zveřejnila a upozornila na zoufalé pracovní podmínky svých příslušníků. „Jsme jediná obrana občanů a stojíme proti profesionálům, kteří bojují holýma rukama a bez prostředků,“ uvedla organizace. Dodala také, že hlídky nemají k dispozici tasery ani odpovídající eskortní vozidla, což podle nich opakovaně ohrožuje jejich bezpečnost.

Kavanaghová se k incidentu dosud nevyjádřila. Její sportovní minulost je přitom výrazná – byla pětinásobnou irskou mistryní v boxu, reprezentovala zemi s Katie Taylorovou a později přešla k MMA, kde v Bellatoru bojovala i o titul. Podporuje ji i zápasník Conor McGregor, jenž ji v minulosti opakovaně doprovázel k zápasům.

