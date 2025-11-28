Pes na Litoměřicku napadnul pejskařku: Skončila na chirurgii
Běžná procházka se psem se pro ženu v Litoměřicích proměnila v naprostý horor. Na jejího mazlíčka zaútočil volně pobíhající pes! Sama ve snaze pomoct utrpěla zranění. Skončila na chirurgii. Majitele agresivního psa stíhá policie.
K napadení došlo už v dubnu 2024 v litoměřické lokalitě Bílé stráně. Po více než roce a půl policisté případ překvalifikovali. „Případ byl původně kvalifikován jako přestupkové jednání, ale následně byl pro závažnost zranění poškozené postoupen policistům na Územní odbor Litoměřice, kde byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu,“ uvedla mluvčí policie Ústeckého kraje Pavla Kofrová.
Majitel agresivního psa neměl v době útoku svého mazlíčka na vodítku. Pes většího vzrůstu následně zaútočil. „Poškozená se snažila svého psa bránit, přičemž utrpěla zranění v podobě kousanců. Zranění poškozené si vyžádala ošetření na chirurgickém oddělení s následnou zdravotní neschopností,“ dodala k případu Kofrová.
Majiteli útočícího psa v tuto chvíli hrozí odnětí svobody až na jeden rok.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.