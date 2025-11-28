Vražda u sídla přerovské policie! Podezřelého zadrželi
V Přerově byl ve čtvrtek zavražděn muž (53), podezřelého policie zadržela. ČTK to v pátek sdělil mluvčí krajské policie Libor Hejtman. Vraždu podle informací obyvatel města na sociální síti kriminalisté vyšetřují od čtvrtečního odpoledne.
Stala se v ulici Osmek, potvrdili ČTK policisté. Během jednoho dne tak v Olomouckém kraji zemřeli násilně dva lidé, od čtvrtečního rána policisté vyšetřují také vraždu ženy v Mírově na Šumpersku.
„Úmrtím třiapadesátiletého muže v Přerově se zabývají olomoučtí krajští kriminalisté. Ti v této věci zadrželi muže, se kterým provádí úkony trestního řízení. Kriminalisté prověřují čin pro podezření z vraždy. Podrobnosti k případu sdělíme, jakmile to bude možné,“ uvedl policejní mluvčí. Vražda se stala v ulici Osmek, v těsné blízkosti sídla přerovské policie. Podle informací obyvatel města to bylo v panelovém domě.
Během jediného dne jde o druhou vraždu v Olomouckém kraji, od čtvrtečního rána policisté vyšetřují také násilnou smrt jednatřicetileté ženy v bytovém domě Mírově na Šumpersku. Zadrželi jejího šestatřicetiletého partnera. „Dosud nebyl obviněn,“ řekl dnes ČTK policejní mluvčí.
Letošní krajská statistika vražd či pokusů o ni již dvojnásobně překročila loňský počet, přerovská vražda je dvanáctou v pořadí, loni kriminalisté vyšetřovali šest případů vraždy či pokusů o ni. Před týdnem olomoučtí kriminalisté obvinili z pokusu o vraždu sedmatřicetiletou ženu z Olomouce. Je podezřelá z toho, že svého o 13 let mladšího partnera při hádce bodla nožem.
Další dvě vraždy se staly v říjnu, první z nich se odehrála v Zábřehu na Šumpersku, kde muže z tamní ubytovny ubil patnáctiletý mladík. Oběť si podle kriminalistů vybral náhodně, motivem bylo podle nich vybití agrese a vzteku. O několik dní později byl v Hranicích na Přerovsku zavražděn čtyřiačtyřicetiletý cizinec, kterého na rodinné oslavě narozenin bodl nožem nevlastní devatenáctiletý syn. Muž byl často opilý a týral rodinu, na oslavě se choval agresivně. Policie mladíka obvinila z vraždy a jeho čin kvůli okolnostem hodlá překvalifikovat na zabití, kde je nižší trestní sazba.
