Gang v Ústí nutil 16letou dívku k prostituci: Když otěhotněla, vyhrožovali jí odebráním dítěte
Policie v Ústeckém kraji obvinila tři lidi z obchodování s lidmi. Dlouhodobě nutili mladistvou dívku k prostituci, peníze z činnosti jim musela odevzdávat, uvedla policie na síti X. Kriminalisté po měsících vyšetřování zadrželi dva muže (52, 61) a ženu (50). Dívku podle policistů zneužívali od jejích 16 let, později i pod pohrůžkou odebrání dítěte. Dva obvinění skončili ve vazbě, třetí je stíhán na svobodě. Hrozí jim až 12 let vězení.
Obvinění podle dosavadních zjištění policie od léta 2023 vozili dívku do lokality v Ústí nad Labem – Předlicích, kde ji nechávali poskytovat sexuální služby náhodným zákazníkům. Dívka tak činila pod jejich dohledem a podle jejich pokynů, uvedli policisté. Po každé službě od ní obviněný muž přebíral peníze, které si ponechával, uvedli policisté na webu.
Dívka podle policie uvedla, že za den mívá i 12 až 15 zákazníků a obviněným odevzdávala částky kolem 6000 až 7000 korun denně. Sama si někdy ponechávala drobné částky na jídlo, často tajně. "Ačkoliv obvinění věděli, že dívka ještě nedosáhla 18 let, její prostituci organizovali a kořistili z ní déle než rok. Po dovršení plnoletosti se situace dívky ještě zhoršila," uvedli policisté.
Dívka podle nich zůstala bez zázemí, rodiny, peněz, příjmu a později v pokročilém stupni těhotenství. Podle kriminalistů obvinění této její situace opětovně využili. "Pod pohrůžkou, že jí odeberou dítě a nahlásí ji sociálním orgánům, ji nadále nutili k prostituci. Do této části případu se podle vyšetřovatelů zapojil také muž (61), který měl obviněné i poškozenou vozit na místa, kde byla nucena poskytovat sexuální služby, a tam na ni dohlížet," uvedla policie.
Obětí byla podle policistů mladistvá dívka, která neměla stabilní rodinné zázemí. Její matka o ni dlouhodobě nejevila zájem, dívka neměla kam jít, a tak opakovaně vyhledávala rodinu obviněných, kterou znala odmala. Ti jí poskytovali dočasné útočiště, uvedli policisté.
