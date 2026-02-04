Seznam osobností, které měly co do činění s nejznámějším americkým predátorem Jeffreym Epsteinem je vskutku rozmanitý. Některým známým osobnostem můžou inkriminující Epsteinovy spisy pěkně zavařit. Jaké celebrity mají máslo na hlavě a měly by se bát?
Kdo všechno figuruje v Epstein Files? Slavní v pedofilní kauze
1.Bývalý princ Andrew (65)
Virginia Giuffreová, jedna z nejvýznamnějších postav v kauze sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina, obvinila v roce 2021 mladšího bratra britského krále prince Karla Andrewa ze sexuálního násilí. Giuffreová tvrdila, že ji Epstein a jeho přítelkyně Ghislaine Maxwellová jako náctiletou donutili k pohlavnímu styku s vícero vlivnými muži, včetně prince Andrewa.
Britský král Karel III. zbavil loni v říjnu svého bratra Andrewa kvůli vazbám na Epsteina zbývajících titulů a poct a vystěhoval ho z jeho královského sídla. Královský palác uvedl, že Andrew bude známý jako Andrew Mountbatten Windsor, nikoli jako princ. Giuffreová loni v dubnu ve věku 41 let spáchala sebevraždu. Nové dokumenty týkající se Epsteina obsahují e-maily, které dokazují, že Andrew udržoval s Epsteinem pravidelný kontakt více než dva roky poté, co byl Epstein shledán vinným ze sexuálních zločinů na dětech.
2.Steve Bannon (72)
Krajně pravicový americký ideolog a bývalý Trumpův poradce si s Epsteinem vyměnil stovky textových zpráv, některé z nich byly odeslány měsíce před finančníkovým zatčením a sebevraždou ve vězení v roce 2019. Diskutovali o politice, cestování a dokumentu, který Bannon údajně plánoval a který by měl pomoci zachránit Epsteinovu reputaci.
3.Ehud Barak (83)
Bývalý izraelský premiér a jeho manželka byli s Epsteinem v pravidelném kontaktu mnoho let, a to i dlouho po jeho přiznání viny. Barak přiznal, že Epsteina pravidelně navštěvoval během cest do New Yorku a létal jeho soukromým letadlem, ale tvrdí, že nic nevěděl o zneužívání.
4.Richard Branson (75)
Miliardář a zakladatel společnosti Virgin Group si s Epsteinem vyměnil řadu e-mailů. V roce 2013 Branson pozval Epsteina na svůj soukromý karibský ostrov, který pravidelně pořádá velké konference, charitativní akce a obchodní schůzky.
Bransonův zástupce v sobotu uvedl, že ze strany Bransona nedošlo k žádnému protiprávnímu jednání a že jakékoli jednání s Epsteinem bylo omezeno na „skupinové nebo obchodní prostředí" před více než deseti lety.
5.Bill Clinton (79)
Stejně jako Donald Trump se někdejší americký prezident Bill Clinton s Epsteinem stýkal před více než dvěma desetiletími, občas létal jeho letadlem a Epstein navštívil i Bílý dům. Clinton ale popírá, že by věděl o Epsteinově provinění. Zástupci Clintona tvrdí, že bývalý prezident přerušil s Epsteinem vztahy po prvním kole trestních obvinění v roce 2006.
6.Sarah Fergusonová (66)
V březnu 2011 se Sarah Fergusonová, tehdejší vévodkyně z Yorku a bývalá manželka prince Andrewa, veřejně omluvila za to, že nechala Jeffreyho Epsteina splatit některé z jejích dluhů. Kvůli přátelství s Epsteinem odvolalo Fergusonovou z funkcí několik charitativních organizací.
7.Miroslav Lajčák (62)
Poradce slovenského premiéra Roberta Fica v sobotu skončil ve funkci. Stalo se tak několik hodin poté, co se jméno bývalého slovenského ministra zahraničí a někdejšího předsedy Valného shromáždění OSN Lajčáka znovu objevilo v dokumentech souvisejících s Epsteinem. Server 360tka zveřejnil část konverzace, v níž Epstein údajně Lajčákovi nabízí ženy, a ten se snaží zprostředkovat setkání Fica s krajně pravicovým americkým ideologem Stevem Bannonem. Lajčák autenticitu zpráv popřel.
Fico loni v listopadu prohlásil, že Lajčáka kvůli jeho vazbám na Epsteina odvolat nehodlá. Slovenská média dříve uvedla, že Lajčák komunikaci s Epsteinem potvrdil. Zdůraznil však, že podle něj probíhala pouze na společenské úrovni v rámci diplomatických povinností.
8.Mette-Maritová (52)
Budoucí norská královna udržovala s Epsteinem nečekaně úzké vztahy. Zjistila to norská média, která studovala Epsteinovy spisy zveřejněné v pátek. Jméno manželky norského korunního prince Haakona se ve spisech objevuje nejméně tisíckrát. Obsah a tón korespondence z let 2011 až 2014, zveřejněné o víkendu v tisku, svědčí o intimních e-mailech, často i se sexuální tematikou. V lednu 2012 také se svou přítelkyní strávila čtyři dny v Epsteinově domě ve floridském Palm Beach.
9.Elon Musk (54)
Miliardář, zakladatel automobilky Tesla a majitel společnosti SpaceX, který působil v administrativě prezidenta Donalda Trumpa, se v nedávno zveřejněných dokumentech objevil několikrát, zejména v e-mailových korespondencích z let 2012 a 2013, v nichž hovořil o návštěvě Epsteinova nechvalně známého karibského ostrovního komplexu. Musk zatím na nejnovější informace nereagoval, v roce 2025 ale napsal na síti X: „Epstein se mě snažil přesvědčit, abych přijel na jeho ostrov, a já jsem to odmítl."
10.Steven Tisch (76)
Spoluvlastník týmu amerického fotbalu New York Giants byl v nedávno zveřejněných dokumentech zmíněn 400krát. Epstein mu údajně nabízel kontakty na několik žen. Tisch přiznal, že Epsteina znal, ale popřel, že by někdy navštívil jeho karibský ostrov. „Měli jsme krátký vztah, během kterého jsme si vyměňovali e-maily o dospělých ženách, a navíc jsme diskutovali o filmech, filantropii a investicích," řekl.
11.Donald Trump (79)
Epsteinova kauza způsobila potíže americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi a jeho administrativě. Finančník byl Trumpovým přítelem, prezident nicméně tvrdí, že přátelství ukončil před mnoha lety a že o trestné činnosti dotyčného nevěděl. Trump se původně stavěl proti zveřejnění dokumentů, nakonec ho však podpořil, a to i pod veřejným tlakem svých příznivců. Úřady Trumpa v souvislosti s Epsteinem z ničeho neobvinily.
Dříve zveřejněné soudní dokumenty například uvádějí, že Epstein údajně představil Trumpovi 14letou dívku v jeho resortu na Floridě. Během údajného setkání v 90. letech Epstein loktem šťouchl do Trumpa a „žertovně se ho zeptal" s odkazem na dívku: „Tahle je dobrá, že jo?" stojí v dokumentu.
12.Casey Wasserman (51)
Prezident organizačního výboru olympijských a paralympijských her, které se budou konat v roce 2028 v Los Angeles, si podle dokumentů zveřejněných ministerstvem spravedlnosti psal intimní maily s Ghislaine Maxwellovou, která byla Epsteinovou blízkou spolupracovnicí a která byla v roce 2021 odsouzena k dvacetiletému trestu vězení za obchodování s nezletilými osobami za účelem sexuálního zneužívání.
13.Galerie
