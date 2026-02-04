Spolužák zapálil dívce vlasy: Případ řeší policie
Deváťák ze základní školy v Trnavě způsobil spolužačce vážný šok. Při „hře“ s deodorantem a zapalovačem jí shořely vlasy. Díky rychlé reakci učitelky se podařilo předejít ještě vážnějším následkům. Policie zkoumá, zda šlo o úmyslný čin.
Bezohledný spolužák ze základní školy na ulici Maxima Gorkého v Trnavě způsobil dívce trauma, které si s sebou dlouho ponese. Do školy si s sebou přinesl zapalovač a deodorant.
Obrovské štěstí
Hoch uskutečnil krutý plán na spolužačce, která v tu chvíli nic netušila. Na plamen ze zapalovače nastříkal deodorant, ze kterého vyšlehl plamen a spálil nebohé dívce vlasy.
Mluvčí města Trnava Veronika Majtánová uvedla, že k incidentu došlo těsně po zvonění, kdy se vyučující ještě nacházela ve třídě a díky její pohotové reakci se podařilo předejít vážnějším zraněním. „Školní psycholog následně pracoval s oběma žáky,“ vysvětlila mluvčí.
Policie událost vyšetřuje
Incident si převzala k šetření policie a o události informovala v úterý mluvčí Veronika Dachová. Ta uvedla, že věc vyšetřují jako přestupek a zatím je ve fázi zkoumání a objasňování. „Zkoumá se také, zda šlo o úmyslné jednání vůči spolužačce,“ sdělila mluvčí krajské policie s tím, že vzhledem k probíhajícímu řízení víc informací poskytovat nebudou.
