Spolužák zapálil dívce vlasy: Případ řeší policie

4. února 2026 
4. února 2026
Deváťák ze základní školy v Trnavě způsobil spolužačce vážný šok. Při „hře“ s deodorantem a zapalovačem jí shořely vlasy. Díky rychlé reakci učitelky se podařilo předejít ještě vážnějším následkům. Policie zkoumá, zda šlo o úmyslný čin.

Bezohledný spolužák ze základní školy na ulici Maxima Gorkého v Trnavě způsobil dívce trauma, které si s sebou dlouho ponese. Do školy si s sebou přinesl zapalovač a deodorant. 

Obrovské štěstí

Hoch uskutečnil krutý plán na spolužačce, která v tu chvíli nic netušila. Na plamen ze zapalovače nastříkal deodorant, ze kterého vyšlehl plamen a spálil nebohé dívce vlasy.

Mluvčí města Trnava Veronika Majtánová uvedla, že k incidentu došlo těsně po zvonění, kdy se vyučující ještě nacházela ve třídě a díky její pohotové reakci se podařilo předejít vážnějším zraněním. „Školní psycholog následně pracoval s oběma žáky,“ vysvětlila mluvčí.

Policie událost vyšetřuje

Incident si převzala k šetření policie a o události informovala v úterý mluvčí Veronika Dachová. Ta uvedla, že věc vyšetřují jako přestupek a zatím je ve fázi zkoumání a objasňování. „Zkoumá se také, zda šlo o úmyslné jednání vůči spolužačce,“ sdělila mluvčí krajské policie s tím, že vzhledem k probíhajícímu řízení víc informací poskytovat nebudou. 

