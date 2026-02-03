Granát v Chorvatsku zabil českého chlapce (†9): Nový posun v případu!
V červnu 2024 došlo u chorvatského města Obrovac k nečekané tragédii. Česká rodina vjela podle chorvatské policie do vojenského prostoru, kde dovolila dítěti vzít do auta nalezenou výbušninu. Ta o něco později při manipulaci náhle explodovala. Chlapec (†9) výbuch nepřežil, další tři lidé byli zranění. Letos v úterý 3. února česká policie obvinila dva z účastněných a zahájila trestí stíhání. Hrozí jim až 15 let za mřížemi.
Česká rodina na dovolené v Chorvatsku projížděla vojenskou oblastí, kde také zastavili a vystoupili. Podle chorvatské policie turisti ignorovali nápisy a upozornění na vojenskou oblast, do které vjeli. Následně dokonce nechali malého chlapce, aby si do auta vzal nalezenou výbušninu. Když se jim o něco později nedaleko chorvatské obce Obrovac porouchalo vozidlo, byli nucena zastavit. Po krátké manipulaci nalezená trhavina explodovala a výbuch měl fatální dopad.
Devítiletý chlapeček tragédii nepřežil. Další tři cestující, jeden muž a dvě ženy, skončili se zraněními v nemocnici ve městě Zadar. Od té doby se případem zabývala nejdříve chorvatská a později i česká policie. 46letý muž - údajně chlapcův otec - byl zadržen už v zahraničí. Později byl propuštěn a případ byl předán české straně. V úterý 3. února uvedl pro server ČT mluvčí Krajského státního zastupitelství v Brně Hynek Olma, že jsou v případu obvinění dva Češi a policie zahájila trestní stíhání.
Konkrétně jsou obvinění ze spolupachatelství a hrozí jim 8 až 15 let ve vězení. O dalším průběhu rozhodne soud.
