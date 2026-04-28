Největší šok předloni v září utrpěl řidič SUV, když vjížděl do podzemních garáží na Palackého třídě v Brně. „Přehlédl ležícího muže, kterého přejel. Ležící utrpěl zranění neslučitelná se životem,“ uvedl tehdy mluvčí policie Petr Vala.
Policisté řidiče vozu podezřívali z usmrcení z nedbalosti, vyšetřování ale ukázalo, že od volantu muže nemohl vidět.
Naopak více než rok po tragédii si stejné obvinění si vyslechli dva strážníci, kteří s mužem krátce před jeho smrtí mluvili. Žalobkyně uvedla, že oba policisté zanedbali své povinnosti a situaci podcenili. Opilce s několika promile mohli nechat odvézt na záchytku.
Soudce: Ulehčili si práci
Podle samosoudce Petra Schlagmanna si ale oba chtěli ulehčit práci. „Řádně neprověřili zdravotní stav muže a spokojili se s tím, že ho posadili na chodník. Následně adekvátně nereagovali na další oznámení o tom, že ve vjezdu garáží leží osoba," uvedl soudce s tím, že neučinili všechno, aby odvrátili nebezpečí.
„Stačilo by velmi málo a zabránili by tomu, co se nakonec stalo," podtrhl Schlagmann.
Podle obhajoby však bylo prokázáno, že dvě hodiny po setkání s bezdomovcem strážníci obdrželi z dispečinku vzkaz ve formě „někdo leží u zastávky Husitská.“ Navíc prý vůbec netušili, že by mohlo jít o stejnou osobu, se kterou předtím hovořili.
Policisté hledají důležitého svědka, který mluvil s mužem, který ležel u podzemních garáží v Brně. Policie ČR
„Zastávky s názvem Husitská jsou v místě čtyři. Strážníci všechny postupně objeli, ale nkoho nenašli. Informace o vjezdu do garáží se k nim vůbec nedostala,“ tvrdil jeden z obhájců a žádal zproštění obžaloby.
„Mrzí mě, co se stalo, je to tragédie. Ale skutečně jsme nic nezanedbali,“ dušoval se u soudu Radek H.
Oba zachránili lidské životy
Oba strážníci slouží u městské policie 7 respektive 10 let, jejich nadřízení je hodnotí jako svědomité a iniciativní, bez kázeňských postihů. Radek H. se mimo jiné podílel na záchraně osob z hořícího domu v Brně-Lesné, jeho kolega Tomáš H. zachránil loni život člověku po kolapsu.
Městský soud v Brně potrestal nejprve strážníky letos v lednu v trestním příkazu každého pokutou 100 tisíc, čtyři roky nesměli pracovat jako strážník obecní policie. Oba se však odvolali. Úterní rozsudek po hlavním jednání není pravomocný, obě strážníci se na místě odvolali.