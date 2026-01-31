Pátrání po mamimce dvou dětí z České Lípy: Policie ji našla!
Dnes ráno policisté odvolali pátrání po pohřešované ženě z České Lípy. Ta odvedla syny ke kamarádovi a od té doby se po ní slehla zem. Dnes nad ránem ji vypátrala policejní hlídka. Žena je v pořádku.
Policie dnes odvolala pátrání po matce dvou nezletilých dětí z České Lípy, která v pondělí odešla a nechala děti u kamaráda. Dnes nad ránem ji vypátrala policejní hlídka, žena je v pořádku, uvedla policie na síti X.
Žena žije s dětmi v azylovém domě Jonáš v České Lípě, odkud v pondělí kolem 07:00 odešla s tím, že si musí něco zařídit. Syny odvedla ke kamarádovi, aby je pohlídal, už si je ale nevyzvedla a neozvala se. Později ji viděli v Praze.
odpovídám na otázku - neviděla jsem ji