Pátrání po mamimce dvou dětí z České Lípy: Policie ji našla!

31. ledna 2026
29. ledna 2026
Dnes ráno policisté odvolali pátrání po pohřešované ženě z České Lípy. Ta odvedla syny ke kamarádovi a od té doby se po ní slehla zem. Dnes nad ránem ji vypátrala policejní hlídka. Žena je v pořádku. 

Policie dnes odvolala pátrání po matce dvou nezletilých dětí z České Lípy, která v pondělí odešla a nechala děti u kamaráda. Dnes nad ránem ji vypátrala policejní hlídka, žena je v pořádku, uvedla policie na síti X.

Žena žije s dětmi v azylovém domě Jonáš v České Lípě, odkud v pondělí kolem 07:00 odešla s tím, že si musí něco zařídit. Syny odvedla ke kamarádovi, aby je pohlídal, už si je ale nevyzvedla a neozvala se. Později ji viděli v Praze.

 

