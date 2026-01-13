Strážníci z České Lípy pomohli osiřelé fence: Smutný zásah má šťastný konec
Strážníci v České Lípě se po náhlém úmrtí muže ujali jeho starší fenky německého ovčáka. Zajistili jí dočasnou péči, řešili další postup a nakonec jí pomohli najít nový domov u lidí, kteří ji znali z minulosti.
V uplynulých dnech řešila hlídka městské policie zásah u náhlého úmrtí muže, po němž na místě zůstala také jeho starší fena německého ovčáka. Pejsek se ocitl bez majitele a zcela odkázaný na pomoc okolí.
Strážníci se psa ujali a zajistili mu bezpečí. Současně začali řešit, co s ním bude dál. Ve spolupráci s odborem životního prostředí se snažili zjistit, zda by se v rodině zesnulého nebo mezi původními chovateli nenašel někdo, kdo by byl ochoten fenku převzít. Ve hře byla i možnost umístění do útulku, pokud by se jiné řešení nenašlo.
Nakonec se podařilo vypátrat lidi se vztahem k fence z minulosti. Právě oni nabídli, že se jí ujmou. Městská policie následně zajistila její převoz do nového domova, kde našla klidné zázemí a potřebnou péči.
„Ne každý zásah je jen o zákonech a pravidlech. Někdy je především o lidskosti, empatii a odpovědnosti za ty, kteří se sami bránit nemohou,“ uzavřeli příběh strážníci na svém facebooku.
