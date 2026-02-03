K události došlo minulý týden na silnici u Čejkova na Klatovsku. Pozornost policistů na sebe myslivec upoutal podezřele kličkující jízdou. Zastavili ho a dali mu dýchnout. Jak se ukázalo, alkohol nepožil. Na sedadle si ale všimli nezvyklého nákladu – mrtvé vydry a zahájili šetření.
„Řidiči jsme sdělili obvinění z přečinu neoprávněného nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami,“ uvedl policejní mluvčí Michal Schön. Kromě vězení mu hrozí i odebrání zbrojního průkazu až na pět let.
Proč ale chráněnou vydru říční ulovil? „Nebylo to kvůli trofeji. Je to škodná. Žere ve velkém ryby a to myslivcům vadí,“ míní zvířecí záchranář z Drosery Vilém Babič.
Vydra říční je známá svou hravostí. Její tělo je dokonale uzpůsobené k životu ve vodě. Má nepromokavou srst, plovací blány a schopnost uzavřít nos i uši při ponoru. Denně zkonzumuje až 12 procent své tělesné hmotnosti.
VIDEO: O vydříka Plaváčka se starají v Záchranné stanici v Bartošovicích. (2019)
O vydříka Plaváčka se starají v Záchranné stanici v Bartošovicích. Michal Charbulák