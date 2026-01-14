Český bobr tak stojí po boku takových událostí jako je záchrana karety obrovské před vyhynutím, propuštění běloruských politických vězňů, obnova mešity z 12. století v Mosulu, kterou před 16 lety zničil Islámský stát, nebo Globální smlouvu OSN o oceánech.
Všechny přeběhl
K vybudování mokřadů u Padrťských rybníků se lidé odhodlávali několik let. Potřeba byla řada vyjádření i razítek. Bobr na to nedbal a jal se práce, která přinesla takřka okamžitý výsledek.
„Byl vypracovaný projekt na revitalizaci řeky Klabavy. Než se ale koplo do země, bobr nás předběhl. Odhadem by se ty projekty revitalizace vyšplhaly na 30 milionů,“ řekl Bohumil Fišer z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.
Světový ohlas
Zprávu převzali do svých periodik Němci, Rakušané a dokonce i Američané či Jihokorejci. „Je skvělé vidět, že příběh brdských bobrů dál obíhá svět, hlavně proto, že patří mezi ty opravdu pozitivní. Bobři v Brdech se zasloužili o zadržení vody v krajině, vytvořili vhodný biotop pro mnoho chráněných druhů, a ještě ušetřili státu miliony. Z našeho brdského bobra stala malá, ale krásně optimistická hvězda světových médií,“ uvedli správci CHKO Brdy.
Buduje dál
Vloni postoupil bobr dále a vybudoval nejméně tři další hráze, vytvořil další rybníček, a pokácel několik mohutných topolů a osik.
Mokřad velmi účinně napomáhá zdržení vody, to prospívá třeba raku kamenáči, pro jehož ochranu byla vyhlášena evropsky významná lokalita Padrťsko. Navíc je bobrem vybudovaný mokřad ideálním biotopem pro rozmnožování žab. Bobr evropský sám patří u nás mezi chráněné druhy.
„Na Padrtích nyní žijí zřejmě dvě bobří rodiny. V blízkosti CHKO Brdy bobr žije v okolí rybníků u obce Skořice a na Skořickém potoce a na řece Litavce v oblasti Trhových Dušník a Bratkovic,“ dodali ochránci přírody.
