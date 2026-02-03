Střelba v Chřibské byla otázkou času?! Starosta útočníka nahlašoval už dříve

Oběť střelby na městském úřadě v Chřibské a starosta
3. února 2026
V pondělí 19. ledna došlo v obci Chřibská ke strašlivé tragédii, která bude nejen městečkem rezonovat ještě dlouho. Na úřad vtrhl útočník se zbraní. Přepadení si vyžádalo jednu oběť a šest zraněných. Od té doby vyplouvají na povrch znepokojivé informace o pachateli, jenž měl činem vyhrožovat už v minulosti. Starosta obce Jan Machač se nechal slyšet. Podle něj bylo přepadení pouze otázkou času. Už dříve muže nahlašoval na policii a měl podezření na nelegálně držené zbraně.

Od tragické události v obci Chřibská na Děčínsku uplynulo několik týdnů. Při střelbě na městském úřadě zahynul zaměstnanec Libor Cicvárka. Dalších šest přítomných vyvázlo se zraněními. Mezi nimi byl i starosta obce Jan Machač, který pro web CNN Prima News poukázal na dřívější neúspěšné nahlašování útočníka policii. Podle něj byla střelba otázkou času.

Už loni v červnu byl přitom muž (†39) v hledáčku policie, když v jeho bytě umřel kamarád. Kriminalisté později případ odložili, jelikož nic nenasvědčovalo násilí nebo jinému protiprávnímu jednání. Pitva ukázala, že kamarád zemřel na předávkování léky. 

Policie v minulosti vyšetřovala delikventa kvůli krádežím a řízení pod vlivem drog. Místní se domnívali, že omamné látky i distribuoval. Měl promlouvat sám k sobě a tvrdit, že má v sobě démona. Starosta nahlásil podezření z nelegálního držení střelných zbraní, policie ale domovní prohlídku neprovedla. Údajně neměla dostatečné podněty.

Podle dalších výpovědí měl pachatel u piva vyhrožovat vystřílením městečka a z okna pálit airsoftovou zbraní. Policie uvedla, že se k ní takové informace nedostaly. Po tragédii na městském úřadě vyšetřovatelé našli v bytě střelce 5 pistolí a pušku.

