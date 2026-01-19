Opilé mámě v Ústí nevydali děti: Chtěla se pobodat klíči
Intenzivní zážitek připravila svým ratolestem matka v Ústí nad Labem. Do školy si je přišla vyzvednout notně posílená alkoholem. Když neuspěla a dětem hrozilo, že skončí v Klokánku, chtěla se žena pobodat klíči na krku.
Zaměstnankyně ústecké školy zalarmovala městskou policii poté, co si přišla potomky vyzvednout zjevně opilá žena. Strážníci, kteří záhy do školy dorazili, zjistili, že oznamovatelka s odhadem opilosti matky školáků nijak nepřeháněla. „U ženy bylo dechovou zkouškou zjištěno 2,81 promile alkoholu v dechu,“ uvedli strážníci.
Vyvstala otázka, kdo se o děti postará. „Hlídka se pokusila kontaktovat otce dětí, nebo někoho z příbuzných, kteří by si děti ze školy vyzvedli,“ popsala městská policie s tím, že zastihnout se nikoho z rodiny nepodařilo. Na místo tak dorazila pracovnice sociálky.
Matka se ale začala chovat jako smyslů zbavená. „Po zjištění, že může dojít k umístění dětí do Klokánku, se pokusila sama sobě ublížit,“ doplnili strážníci. Opilá popadla svazek klíčů a snažila se bodat do krku.
V tom jí zabránili strážníci. Žena dostala na ruce pouta a převzali si ji přivolaní záchranáři. Ti ji převezli na vyšetření do nemocnice. „Nakonec se podařilo kontaktovat otce dětí, kterému je následně hlídka převezla a předala,“ dodali strážníci.
