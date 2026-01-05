Drama se odehrála v centru Brna. „Strážníci tam byli přivoláni kvůli návštěvníkovi, který odmítal zaplatit. Obsluha jim na místě sdělila, že jim za alkohol dluží téměř čtyři sta korun. Zároveň hlídku upozornila, že má muž u sebe velký nůž,“ řekl mluvčí strážníků Václav Kadraba.
Opilec začal z ničeho nic napadat ostatní hosty podniku. „Následně svou agresi obrátil i proti hlídce strážníků. Na výzvy muž nereagoval, a tak ho strážníci spoutali. Dechová zkouška ukázala 2,6 promile alkoholu. V doprovodu strážníků proto zamířil na záchytnou stanici,“ dodal Kadraba.
VIDEO: Brněnští strážníci dopadli lupiče, který sebral muži jeho hodinky.
Brněnští strážníci dopadli lupiče, který sebral muži jeho hodinky. Městská policie Brno