Problémem je bahnité dno, ze kterého stoupají plyny. Ty rozpouštějí led ze spodu. Strážníci okamžitě vyrazili na místo a kritická místa označili. Jenže, těch prudce přibývá.

Led na Prýglu: Nevstupovat! Ještě není bezpečno

Strážníci měřili 7. ledna 2026 tloušťku ledu na Brněnské přehradě. Stále není dostatečně silný, doporučují tak nevstupovat.

Děr přibývá

„Včera odpoledne našli a označili strážníci z poříční jednotky čtyři rozpuštěná místa. Dnes dopoledne jich bylo 14 a krátce po poledni už 21,“ upozornil Ghanem.

Kritické úseky jsou podle něj v prostoru někdejšího říčního koryta. „Hloubka tam dosahuje odhadem osm až deset metrů. Díry mají přitom průměr až 1,5 metru,“ zdůraznil Ghanem. Do otvoru se by se tak vešel prakticky každý člověk.

Strážníci důrazně varují: Nevstupujte na zamrzající hladinu Brněnské přehrady!

Velmi nebezpečné jsou podle Ghanema i vzduchové kapsy, které pokrývá často jen centimetrová vrstva ledu. „Z povrchu nejsou vidět a okamžitě se prolamují. Hladinu dnes navíc pokryl sníh,“ dodal varování mluvčí strážníků.

VIDEO: Mezi Strážníci a Vnorovy na Hodonínsku lidé bruslí na louce.

Mezi Strážníci a Vnorovy na Hodonínsku lidé bruslí na louce. Hynek Zdeněk

Pozor, na Brněnské přehradě jsou v ledu díry a místa, kde je velmi tenký led!
Autor: Městská policie Brno