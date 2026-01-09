Problémem je bahnité dno, ze kterého stoupají plyny. Ty rozpouštějí led ze spodu. Strážníci okamžitě vyrazili na místo a kritická místa označili. Jenže, těch prudce přibývá.
Děr přibývá
„Včera odpoledne našli a označili strážníci z poříční jednotky čtyři rozpuštěná místa. Dnes dopoledne jich bylo 14 a krátce po poledni už 21,“ upozornil Ghanem.
Kritické úseky jsou podle něj v prostoru někdejšího říčního koryta. „Hloubka tam dosahuje odhadem osm až deset metrů. Díry mají přitom průměr až 1,5 metru,“ zdůraznil Ghanem. Do otvoru se by se tak vešel prakticky každý člověk.
Mezi Strážníci a Vnorovy na Hodonínsku lidé bruslí na louce. Hynek Zdeněk