I když podél okrajů nádrže tloušťka pozvolna narůstá, jen 30 metrů od břehu je situace odlišná. Rozdíly v naměřených hodnotách činí okolo pěti centimetrů.

Ve vyhledávané lokalitě u přístaviště strážníci naměřili mezi 10 a 11 centimetry. O několik desítek metrů dál ale klesly hodnoty k jen 7 cm. Jako bezpečná síla ledu pro vstup se většinou uvádí 12 cm.

Ilustrační foto.

Jen u okraje a nikdy sám

Na Kozí horce se přes 7 centimetrů nepřehoupnou ani průměrné naměřené hodnoty. U Rokle strážníci naměřili 12 centimetrů, i tam však může být ve vzdálenějších oblastech o pět centimetrů méně. Ze Sokolského koupaliště hlásila poříční jednotka městské policie nedostačujících 8 centimetrů. Strážníci tak vstup na led nedoporučují.

Pokud se pro něj výletníci přesto rozhodnou, měli by se držet u okrajů a mít v blízkosti doprovod, který může přivolat pomoc. Užitečným nástrojem jsou takzvané ledové bodce, jimiž je možné snáze se vyprostit po prolomení ledu. Doporučujeme využívat v mobilních zařízeních aplikaci Záchranka, která ve volném terénu výrazně usnadňuje záchranářům lokalizaci volajících,“ uvedl mluvčí strážníků Jakub Ghanem.

Žena s kočárkem ve Špindlu bruslila na tenkém ledě.

Rozhodně bez kočárků

Za žádného počasí a podmínek by návštěvníci neměli na led vstupovat s kočárky. Led se obvykle neprolamuje postupně, nepředchází slyšitelné praskání ani postupná tvorba puklin. Vrstva se prolomí okamžitě bez možnosti jakkoli reagovat.

Při pohybu po ledě pak navíc v neprospěch sportovců pracuje setrvačnost, která způsobí, že se tělo či předměty neponoří kolmo pod vzniklý otvor, ale pod uzavřenou zamrzlou hladinu.

Strážníci měřili 7. ledna 2026 tloušťku ledu na Brněnské přehradě. Stále není dostatečně silný, doporučují tak nevstupovat.
