I když podél okrajů nádrže tloušťka pozvolna narůstá, jen 30 metrů od břehu je situace odlišná. Rozdíly v naměřených hodnotách činí okolo pěti centimetrů.
Ve vyhledávané lokalitě u přístaviště strážníci naměřili mezi 10 a 11 centimetry. O několik desítek metrů dál ale klesly hodnoty k jen 7 cm. Jako bezpečná síla ledu pro vstup se většinou uvádí 12 cm.
Jen u okraje a nikdy sám
Na Kozí horce se přes 7 centimetrů nepřehoupnou ani průměrné naměřené hodnoty. U Rokle strážníci naměřili 12 centimetrů, i tam však může být ve vzdálenějších oblastech o pět centimetrů méně. Ze Sokolského koupaliště hlásila poříční jednotka městské policie nedostačujících 8 centimetrů. Strážníci tak vstup na led nedoporučují.
„Pokud se pro něj výletníci přesto rozhodnou, měli by se držet u okrajů a mít v blízkosti doprovod, který může přivolat pomoc. Užitečným nástrojem jsou takzvané ledové bodce, jimiž je možné snáze se vyprostit po prolomení ledu. Doporučujeme využívat v mobilních zařízeních aplikaci Záchranka, která ve volném terénu výrazně usnadňuje záchranářům lokalizaci volajících,“ uvedl mluvčí strážníků Jakub Ghanem.
Rozhodně bez kočárků
Za žádného počasí a podmínek by návštěvníci neměli na led vstupovat s kočárky. Led se obvykle neprolamuje postupně, nepředchází slyšitelné praskání ani postupná tvorba puklin. Vrstva se prolomí okamžitě bez možnosti jakkoli reagovat.
Při pohybu po ledě pak navíc v neprospěch sportovců pracuje setrvačnost, která způsobí, že se tělo či předměty neponoří kolmo pod vzniklý otvor, ale pod uzavřenou zamrzlou hladinu.
VIDEO: Školák se v Hradci propadl do Labe. (únor 2025)
Školák se v Hradci propadl do Labe. Policie ČR