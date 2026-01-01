„Žena se vydala do sekáče, kde bylo vše za 39 korun. Na nákupní vozík si odložila svůj kabát v hodnotě několika tisíc korun a šla si vybírat zboží. Když se za deset minut vrátila, byl kabát pryč,“ řekla mluvčí břeclavských strážníků Lenka Rigó.

Prodavačka nic nepoznala

Přivolaní strážníci zkoumáním kamerových záznamů zjistili, že si ho odnesl jiný zákazník, který byl nálezem velmi potěšen. Byl přesvědčen, že našel parádní kousek pro svou partnerku.

„Přihodil ho proto do svého košíku k ostatnímu zboží. Nepoznala to ani prodavačka. Spočítala kusy, vynásobila je devětatřiceti, dotyčný zaplatil a opustil prodejnu,“ pokračovala Rigó.

Díky kamerám strážníci zjistili, jakým autem odjel. Kontaktovali proto majitele, který byl zároveň oním nakupujícím. Za chybu se omluvil a kabát vrátil. „Ten tak už opět hřeje svou majitelku,“ dodala mluvčí strážníků.

Žena v Břeclavi si spletla městské záhony se supermarketem (listopad 2025). Městská policie Břeclav