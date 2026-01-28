Vlna solidarity po střelbě v Chřibské: Ve sbírce se za pár dnů vybralo přes půl milionu
Po útoku na městském úřadě v Chřibské se do pomoci obětem zapojil celý Ústecký kraj. Na transparentním účtu pro rodinu zastřeleného a zraněné se během několika dnů sešla více než půlmilionová částka. Obec se mezitím snaží fungovat alespoň v omezeném režimu a vyrovnává se s psychickými následky tragédie.
Minulý týden došlo na městském úřadě v Chřibská k ozbrojenému útoku. Místní muž Roman (†39) zahájil střelbu, při níž zemřel jeden ze zaměstnanců úřadu a dalších šest lidí utrpělo zranění, mezi nimi i starosta. Útočník po činu spáchal sebevraždu. Policie později uvedla, že střílel z nelegálně držených zbraní a vystřílel desítky nábojů.
Peníze pro pozůstalé i zraněné
Bezprostředně po útoku zřídil Ústecký kraj transparentní účet, jehož cílem je pomoci rodině zabitého muže a lidem, kteří při střelbě utrpěli zranění. Už v prvních dnech se na účtu sešla částka přesahující půl milionu korun. Samotný kraj přispěl dvěma sty tisíci a další peníze dál přibývají. Dárci často připojují osobní vzkazy se soustrastí a podporou. Účet má zůstat otevřený do 31. března.
Město funguje v omezeném režimu
Starosta Jan Machač dál bojuje v ústecké nemocnici. Jeho postřelená kolegyně už sice byla propuštěna domů, on ale zůstává pod dohledem lékařů. „Nálada v obci zůstává utlumená a smutná. Život jde dál, služby fungují, ale lidem musí pomáhat psychologové,“ vzkázal zraněný Machač. Ten nejvíce trpí ztrátou kolegy, který útok nepřežil.
„Stále za něj držíme smutek,“ hlesl starosta. Úřad, kde vrah vypálil přes sto ran, připomíná bitevní pole. „Kulky zanechaly stopy na fasádě i v omítkách, zničený je nábytek i počítače. Škoda bude v řádu několika set tisíc korun,“ vypočítává starosta. Úřad otevře, až zmizí stopy po krveprolití. „Lidé k radnici nosí svíčky a vzkazy, je to hrozné,“ dodal.
Pietní místo zůstává
Před budovou radnice vzniklo pietní místo, kde lidé i nadále zapalují svíčky a pokládají květiny. Na úřadě visí černý prapor. Podle vedení obce bude návrat k plnému provozu možný až ve chvíli, kdy budou opravy dokončené a zaměstnanci i občané se budou v budově cítit bezpečně.
