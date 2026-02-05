Drama se odehrálo nad ránem, když prakticky celé Brno spalo. Křik, ale vzbudil školáka, který se šel podívat z okna. „Když vykoukl z okna domu, spatřil potyčku mezi mužem a ženou. Okamžitě vzbudil otce a společně zavolali na tísňovou linku 158,“ řekl mluvčí policie Petr Vala.

Eskorta přivádí k soudu Jána Macka.

Nahý násilník 

Shodou okolností byla poblíž policejní hlídka. Ta tak dorazila na místo už do tří minut. „Po příjezdu policisté zaslechli zoufalé volání o pomoc a okamžitě se za ním vydali. Za plotem u železniční trati nalezli na sněhu bezmocně ležící ženu a u ní obnaženého agresora,“ pokračoval mluvčí policie.

Cizinec se pokusil v Brně znásilnit ženu, její křik uslyšel školák, který jí zajistil pomoc. (únor 2026) Policie ČR

V ten moment sexuální choutky násilníka opustily. Okamžitě vstal a pokusil se utéct. Na policisty byl ale krátký. „Následně byl policejním komisařem obviněn ze spáchání zvlášť závažného zločinu znásilnění ve stadiu pokusu,“ upřesnil Vala.

Zároveň policisté podali podnět k vypracování návrhu na vzetí obviněného cizince do vazby, což soud akceptoval. Nyní mu za tento čin hrozí několikaletý pobyt za mřížemi. Policisté v této souvislosti chválí chlapce i jeho tátu, že výrazně pomohli k dopadení pachatele.
Cizinec chtěl znásilnit v Brně ženu, její křik ale uslyšel školák, který jí zajistil pomoc.
Autor: Policie ČR