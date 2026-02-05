Drama se odehrálo nad ránem, když prakticky celé Brno spalo. Křik, ale vzbudil školáka, který se šel podívat z okna. „Když vykoukl z okna domu, spatřil potyčku mezi mužem a ženou. Okamžitě vzbudil otce a společně zavolali na tísňovou linku 158,“ řekl mluvčí policie Petr Vala.
Nahý násilník
Shodou okolností byla poblíž policejní hlídka. Ta tak dorazila na místo už do tří minut. „Po příjezdu policisté zaslechli zoufalé volání o pomoc a okamžitě se za ním vydali. Za plotem u železniční trati nalezli na sněhu bezmocně ležící ženu a u ní obnaženého agresora,“ pokračoval mluvčí policie.
Cizinec se pokusil v Brně znásilnit ženu, její křik uslyšel školák, který jí zajistil pomoc. (únor 2026) Policie ČR
V ten moment sexuální choutky násilníka opustily. Okamžitě vstal a pokusil se utéct. Na policisty byl ale krátký. „Následně byl policejním komisařem obviněn ze spáchání zvlášť závažného zločinu znásilnění ve stadiu pokusu,“ upřesnil Vala.