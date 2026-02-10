Vandal vtrhnul do márnice v Číbuzi: Z uren vysypal popel zesnulých

Ilustrační foto
Autor: btk - 
10. února 2026
20:02

Královéhradečtí policisté vyšetřují případ hanobení lidských pozůstatků. Vandal v Číbuzi poškodil několik hrobových míst.

K ohavnému činu došlo 5. února na hřbitově v Číbuzi na Hradecku. Neznámý pachatel vypáčil visací zámek na vstupních dveřích márnice, následně začal ničit i hrobová místa. „Z jedné urny vysypal popel vedle hrobu, druhou – měděnou – poškodil deformací její horní části. U dalšího hrobového místa pachatel vyjmul z prosklené skříňky tři urny, z nichž vysypal obsah bezprostředně vedle hrobu a samotné urny rozbil,“ uvedla na webu policie mluvčí Martina Jandová. Na několika dalších hrobech vandal rovněž odloupal keramické destičky s fotografiemi zesnulých.

Ze spáchání přečinu hanobení lidských ostatků pachateli hrozí odnětí svobody až na dva roky. Policisté dosud vandala nedopadli.  

„Obracíme se proto na veřejnost s žádostí o pomoc. Pokud si někdo všiml podezřelého pohybu osob či vozidel v okolí hřbitova v obci Číbuz, a to zejména mezi 5. a 6. únorem 2026, nechť kontaktuje linku 158 nebo se obrátí na obvodní oddělení policie ve Smiřicích,“ dodala Jandová nakonec.

Ilustrační foto

