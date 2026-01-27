Pád na namrzlých skalách u Suchého Dolu: Zraněného museli hasiči vynášet
V Suchém Dole na Náchodsku se v sobotu 24. ledna zranil člověk, který po pádu ve skalách nebyl schopný chůze. Na pomoc vyrazili hasiči, záchranáři i skalní služba.
Mrazivé počasí komplikovalo v sobotu odpoledne zásah složek integrovaného záchranného systému v Suchém Dole. Krátce před jednou hodinou byli hasiči vysláni k osobě zraněné po pádu ve skalním terénu, kam se běžná technika nedostane.
Turista si poranil dolní končetinu a nebyl schopný samostatného pohybu. Hasiči proto museli postupovat pěšky a rozdělili se do dvou průzkumných skupin. Zraněného nakonec našli zhruba dvě stě metrů od přístupové cesty.
Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje provedla prvotní ošetření. Poté následoval náročný transport terénem k šestikolce a následné přeložení pacienta do sanitního vozu. Do zásahu se zapojili profesionální hasiči z Broumova a Velkého Poříčí, dobrovolní hasiči z Police nad Metují i skalní záchranná služba.
Hasiči v souvislosti s událostí znovu varují před riziky zimního pohybu ve skalních oblastech. „Namrzlé skály a cesty mohou být velmi nebezpečné,“ upozornili ve svém příspěvku na sociálních sítích.
V oblasti skalních měst jsou navíc rozmístěny takzvané rescue pointy, tedy označená místa s unikátním kódem, jež pomáhají záchranářům rychle určit přesnou polohu nehody. Jejich nahlášení při volání na tísňovou linku může výrazně zkrátit čas potřebný k zásahu.
