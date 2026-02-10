Matka kočičího tyrana z Litoměřic: Syn má odmala závažné problémy!

Promluvila matka jednoho z mladíků, kteří v Litoměřicích týrali kočku v sušičce
Promluvila matka jednoho z mladíků, kteří v Litoměřicích týrali kočku v sušičce
Parta mladíků zavřela nebohou kočku do sušičky
Parta mladíků zavřela nebohou kočku do sušičky
Parta mladíků zavřela nebohou kočku do sušičky
Autor: kjm - 
10. února 2026
11:40

Mnoho Čechů na sociálních sítích šokovalo video odporného týrání kočky. Dva mladíci v něm nacpali nebohé zvíře do sušičky a stroj zapnuli. Vše si přitom natáčeli a o utrpení krutě vtipkovali. V dalším videu je pak vidět, jak již mrtvé tělíčko okusuje pes. K situaci se vyjádřila i matka jednoho z chlapců. 

Dva mladíci z Litoměřic kamarádům rozeslali video s týráním koťátka a nejspíš si mysleli, že celá věc je ohromná legrace. Tuto představu s nimi však zřejmě nikdo nesdílel. Posléze se na internetu objevily i jména a adresy aktérů a před jejich domy se začaly scházet rozzuřené davy.

Redakci CNN Prima News se nyní podařilo oslovit přímo matku jednoho z chlapců ve videu. Její syn má prý od malička závažné problémy, které se s ním dlouhodobě pokouší řešit. „Video je děsivé, vím o něm, viděla jsem ho, je strašné. I jsem brečela, neříkám vám, že ne. Stydím se za to, co provedl,“ řekla. Co jejího syna s kamarádem k nepředstavitelné krutosti vedlo, prý neví.

Podezření z týrání

Smrt kočičky prý způsobilo zakousnutí psem. Mladíci podle matky dali kočku do zapnuté sušičky, a když ji pak vytáhli v bezvědomí, pes využil příležitosti a na zvíře zaútočil. Sama prý ničeho svědkem nebyla, během vzniku mrazivých videí byla v práci. „Na baráku mám kamery, takže mám jiné záznamy,“ vysvětlila. Tvrdí také, že druhý aktér se dopustil ještě něčeho, to však měla zatím říct jen policii.

Video se dostalo ke spolužačkám mladíků na začátku února. Ty na nic nečekaly a okamžitě vše řekly učitelkám. Pedagožky následně vše oznámily na policii. Ta nyní případ prověřuje pro podezření ze spáchání trestného činu týrán zvířete. V případě prokázání viny hrozí hochům až šest let vězení. Ani jednomu z nich zřejmě ještě nebylo 18 let, trest by proto byl poloviční.

Video  Pejsek Hero z Rakovnicka je po brutálním týrání venku z veteriny, zamířil do útulku  - Facebook
Video se připravuje ...

Promluvila matka jednoho z mladíků, kteří v Litoměřicích týrali kočku v sušičce
Promluvila matka jednoho z mladíků, kteří v Litoměřicích týrali kočku v sušičce
Parta mladíků zavřela nebohou kočku do sušičky
Parta mladíků zavřela nebohou kočku do sušičky
Parta mladíků zavřela nebohou kočku do sušičky

Témata:
sušičkazvířetýrání zvířatČeskopeskočkaLitoměřice
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Uživatel_5814834 ( 10. února 2026 12:42 )

zkusit to mohla

Jana Vostatková ( 10. února 2026 12:18 )

žádný lékař by jí nepomohl,většina dětských psychiatrů a psychologů ani nepozná autismus,natož aby pomohli či poradili

Uživatel_5814834 ( 10. února 2026 12:07 )

omlouvá syna tím že má prblémy odmala a co takhle zajít k odbornému lékaři, to milující a soucitnou maminku nenapadlo? a odvádět pozornost k druhému aktéru s tím, že provedl ještě něco horšího....no je vidět že se snaží, doufám jenom že v sušičce za pár let neskončí i ona

Bleskoska ( 10. února 2026 11:54 )

Jinde to mají jinak. Proč jsme my zde ve střední Evropě tak zaostalí a ke zvířatům bezohlední? Na tomto videu pracuje veterinář pro toulavé kočky zadarmo a peníze vydělává na Youtube. Hodní lidé adoptují, nechají platbu za vyléčeného tuláka, jiní pošlou nějaké drobné a něco dá reklama. Ale u nás? Kočka jako by nebyla živý tvor, hodný lásky a péče.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Takové varování asi nečekala... Dávejte si pozor na Adamczykovou!
Takové varování asi nečekala... Dávejte si pozor na Adamczykovou!
AHA.cz
Nejdražší svatební šaty? 6 krejčích a 430 hodin práce na modelu, který uvidíte poprvé a naposledy
Nejdražší svatební šaty? 6 krejčích a 430 hodin práce na modelu, který uvidíte poprvé a naposledy
Dáma.cz
Šárka Strachová (40): Chronickou únavu řešíme kávou. Přitom je to signál, že je něco špatně
Šárka Strachová (40): Chronickou únavu řešíme kávou. Přitom je to signál, že je něco špatně
Maminka.cz
Péče o rodiče ve stáří není samozřejmost. Co rozhoduje o tom, zda ji rodina zvládne?
Péče o rodiče ve stáří není samozřejmost. Co rozhoduje o tom, zda ji rodina zvládne?
Ženy.cz
Jak rychle vyléčit chřipku? Pomůže vám i to, co jíte!
Jak rychle vyléčit chřipku? Pomůže vám i to, co jíte!
Moje Zdraví
Shoptet loni utržil 900 milionů korun. S novým šéfem chce teď dobýt evropský trh
Shoptet loni utržil 900 milionů korun. S novým šéfem chce teď dobýt evropský trh
E15.cz
Komentátor na ZOH si nevypnul mikrofon a do vysílání spustil: To byla nuda! Pak se omlouval
Komentátor na ZOH si nevypnul mikrofon a do vysílání spustil: To byla nuda! Pak se omlouval
iSport.cz
Barbora Váchová o roli Gerty Schnirch: Když vidím věci, které se Němcům u nás po válce děly, vždy se rozbrečím
Barbora Váchová o roli Gerty Schnirch: Když vidím věci, které se Němcům u nás po válce děly, vždy se rozbrečím
Reflex.cz
Západní Austrálie: třešničky na dortu z druhé strany zeměkoule
Západní Austrálie: třešničky na dortu z druhé strany zeměkoule
Lidé a země