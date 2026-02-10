Matka kočičího tyrana z Litoměřic: Syn má odmala závažné problémy!
Mnoho Čechů na sociálních sítích šokovalo video odporného týrání kočky. Dva mladíci v něm nacpali nebohé zvíře do sušičky a stroj zapnuli. Vše si přitom natáčeli a o utrpení krutě vtipkovali. V dalším videu je pak vidět, jak již mrtvé tělíčko okusuje pes. K situaci se vyjádřila i matka jednoho z chlapců.
Dva mladíci z Litoměřic kamarádům rozeslali video s týráním koťátka a nejspíš si mysleli, že celá věc je ohromná legrace. Tuto představu s nimi však zřejmě nikdo nesdílel. Posléze se na internetu objevily i jména a adresy aktérů a před jejich domy se začaly scházet rozzuřené davy.
Redakci CNN Prima News se nyní podařilo oslovit přímo matku jednoho z chlapců ve videu. Její syn má prý od malička závažné problémy, které se s ním dlouhodobě pokouší řešit. „Video je děsivé, vím o něm, viděla jsem ho, je strašné. I jsem brečela, neříkám vám, že ne. Stydím se za to, co provedl,“ řekla. Co jejího syna s kamarádem k nepředstavitelné krutosti vedlo, prý neví.
Podezření z týrání
Smrt kočičky prý způsobilo zakousnutí psem. Mladíci podle matky dali kočku do zapnuté sušičky, a když ji pak vytáhli v bezvědomí, pes využil příležitosti a na zvíře zaútočil. Sama prý ničeho svědkem nebyla, během vzniku mrazivých videí byla v práci. „Na baráku mám kamery, takže mám jiné záznamy,“ vysvětlila. Tvrdí také, že druhý aktér se dopustil ještě něčeho, to však měla zatím říct jen policii.
Video se dostalo ke spolužačkám mladíků na začátku února. Ty na nic nečekaly a okamžitě vše řekly učitelkám. Pedagožky následně vše oznámily na policii. Ta nyní případ prověřuje pro podezření ze spáchání trestného činu týrán zvířete. V případě prokázání viny hrozí hochům až šest let vězení. Ani jednomu z nich zřejmě ještě nebylo 18 let, trest by proto byl poloviční.
