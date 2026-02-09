Případ týrání kočky v sušičce: Podezřelý mladík záhadně zmizel
Policie se i nadále zabývá otřesným případem z Litoměřic, kde měla skupina nezletilých chlapců utýrat kočku. Zvíře hodili do sušičky! Případ vyvolal vlnu protestů. Jeden z podezřelých mladíků se už přitom na místě bydliště nenachází.
Odporné video mladíci rozeslali známým a nejspíš se těšili na obdivné reakce. Dočkali se pravého opaku. Záhy už se ve virtuálním prostředí sdílela jejich jména i adresy. Před domem jednoho z aktérů se začali shromažďovat rozzuření lidé. Poslední plánovaný protest svolavatel zrušil, jelikož jeden z aktérů se už na místě bydliště nenachází.
„V tom domě není a už nebude. Je pryč z Křešic,“ řekl Deníku starosta Michal Mančal. Kam přesně mladík zmizel, není jasné. Před pár dny se jeden z aktérů k incidentu vyjádřil. „Já jsem byl v tu chvíli zhulenej a opilej a najednou vidím, jak ji dává do sušičky. Tak já přijdu a říkám, co děláš ty kr*téne, a on nic. Nepřišlo mi to normální. Byl jsem kr*tén a nejradši bych si za to nafackoval,“ napsal na placené platformě Herohero.
Záznam se nejprve dostal k dívkám ve škole, které jej ukázaly učitelkám. Ty následně případ oznámily policii. V případu dosud nedošlo k obvinění z trestného činu.