Úmrtí novorozenců v Litoměřicích: Zásadní zlom!

Gynekolog MUDr. Petr Holba.
7. února 2026
Tragická noc v litoměřickém Centru porodní asistence, kdy na konci listopadu zemřeli dva novorozenci a další dva museli zdravotníci resuscitovat, má definitivní personální dohru. Dva lékaři odstavení po události už do porodnice nezasáhnou. Provozovatel zařízení potvrdil, že pro ně hledá uplatnění jinde.

Na přelomu listopadu otřásla Litoměřicemi zpráva o dvou úmrtích novorozenců v Centru porodní asistence. V jediné noci museli zdravotníci bojovat o život čtyř dětí, dvě z nich se zachránit nepodařilo. Případ od počátku provází vyšetřování policie i interní prověrky nemocnice a kraje. Teď je jasné, že události budou mít i trvalý dopad na personální složení porodnice.

Dva lékaři, kteří byli po tragické noci z 26. na 27. listopadu postaveni mimo službu, se už do litoměřické porodnice nevrátí. Týká se to bývalého vedoucího lékaře Centra porodní asistence Petra Holby i neatestované lékařky, jež měla v osudnou noc službu.

Podle mluvčí Miloslavy Kučerové nyní s oběma lékaři probíhají jednání o jejich dalším pracovním uplatnění. Návrat do litoměřického Centra porodní asistence ale není ve hře. „V tuto chvíli s lékaři stále ještě probíhají jednání o konkrétních nabídkách, které reflektují jak potřeby společnosti, tak snahu o zajištění dlouhodobé stability a pozitivního pracovního klimatu uvnitř dotčených lékařských týmů,“ uvedla mluvčí serveru Novinky s tím, že cílem je využití jejich odborné kvalifikace jinde v rámci společnosti.

Petr Holba už dříve uvedl, že u porodů, při nichž došlo k úmrtí novorozenců, osobně přítomen nebyl. Zdůraznil, že lékaři podle jeho slov jednali s maximálním nasazením a snahou zachránit životy dětí. Úmrtí označil za tragédii a rodinám vyjádřil soustrast. Zároveň uvedl, že mu vedení nemocnice dosud nevytklo žádné odborné pochybení. Mrzí ho však, že dříve vyhledávaná litoměřická porodnice podle něj doplácí na celou kauzu poklesem porodů i personálními potížemi.

Případ dál vyšetřuje také Policie ČR. Postup je podle dostupných informací pomalý mimo jiné kvůli čekání na znalecké posudky. Skončilo už interní šetření Krajské zdravotní, jeho závěry ale zatím zůstávají neveřejné. „V současné době stále probíhá interní audit a zpracování externího znaleckého posudku. Nebudeme uvolňovat žádná dílčí zjištění, aby nedošlo k dezinterpretaci neúplných dat,“ uvedla Kučerová.

Gynekolog MUDr. Petr Holba.
otto ford rouver ( 7. února 2026 11:54 )

Zásadní zlom - Litoměřický špitál má prů§er jako Hrom ! 👎

