Deviant Epstein oplodnil nezletilou dívku? Dítě mělo po narození zmizet
Americké ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo další část dokumentů k případu finančníka Jeffreyho Epsteina, odsouzeného sexuálního predátora. Nové materiály naznačují, že mohl zplodit děti, včetně dítěte s nezletilou dívkou. Spisy obsahují deníkové zápisy, e-maily i obrazový materiál, které mění pohled na rozsah jeho zločinů.
Epstein patřil k nejmocnějším finančníkům své doby a pohyboval se v nejvyšších společenských kruzích. Zároveň byl opakovaně vyšetřován a obviněn ze sexuálního zneužívání nezletilých dívek, jež měl systematicky verbovat a zneužívat ve svých rezidencích v USA i v zahraničí. V roce 2019 byl zadržen federálními úřady, krátce nato zemřel ve vězeňské cele. Jeho smrt dodnes vyvolává spekulace, případ však formálně skončil bez soudního rozsudku. Nyní se znovu dostává do centra pozornosti po rozhodnutí amerických úřadů zveřejnit kompletní tzv. Epsteinovy spisy. Jde o miliony stran soudních dokumentů odtajněných na základě zákona z roku 2025. Právě mezi nimi se nyní objevily další znepokojivé materiály.
Ty naznačují, že Epstein mohl mít děti. Jeden z nejzávažnějších podkladů obsahuje deníkové zápisy neznámé ženy. Tvrdí, že jako nezletilá otěhotněla právě s ním a v době porodu jí mělo být 16 nebo 17 let. Podle jejího svědectví jí bylo dítě odebráno zhruba deset minut po narození. Deníkový záznam, jehož součástí je i kopie ultrazvuku z 20. týdne těhotenství, popisuje okamžiky bezprostředně po porodu. Dívka píše, že slyšela pláč novorozené holčičky a na krátkou chvíli ji i zahlédla. Podle jejího tvrzení měla celý průběh dozorovat Epsteinova dlouholetá spolupracovnice Ghislaine Maxwellová, dnes pravomocně odsouzená za obchodování s nezletilými.
Zápisy rovněž naznačují, že Epstein považoval těhotenství za součást své posedlosti genetikou. Oběť popisuje, že byla přesvědčována, že má „správné geny“ a dítě má být výsledkem nadřazeného genového fondu. „Proč právě já? Barva mých očí, barva mých vlasů? Chybí mi člověk, kterým jsem byla předtím, než ze mě udělali něco jako lidský inkubátor,“ stojí v emotivním zápisu mladé dívky.
Už dříve se objevily informace, že Epstein v soukromí mluvil o snaze „zlepšit lidstvo“ a oplodnit desítky žen. Nové dokumenty tuto představu znovu připomínají a doplňují ji o konkrétní svědectví.
Další pozornost vyvolaly e-maily z roku 2011, v nichž odesílatelka jménem Sarah gratuluje Epsteinovi k narození dítěte. Z kontextu zpráv vyplývá, že by mohlo jít o Sarah Fergusonovou, bývalou manželku prince Andrewa. V jedné zprávě mu gratuluje k narození chlapce. E-maily jsou součástí balíku dokumentů zveřejněných bez dalšího vysvětlení či ověření kontextu.
O existenci těchto e-mailů a nových dokumentů informovala světová média. Materiály byly zveřejněny bez dalšího vysvětlení souvislostí a bez potvrzení, co se s údajnými dětmi skutečně stalo. Nikdy přitom nebylo veřejně potvrzeno, že by Jeffrey Epstein měl jakékoli děti. Ve své závěti se o žádných potomcích nezmiňuje.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.