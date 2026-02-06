Podmínky ve venezuelské věznici Rodeo 1: Čím si prošel Čech Darmovzal?!

Český občan Jan Darmovzal se v polovině ledna konečně dostal na svobodu z venezuelské věznice Rodeo 1. V té strávil 500 dnů a musel přetrpět otřesné podmínky. Malé prostory, samotky, fyzické i psychické tresty. Věznice v minulosti čelila řadě výtek organizací pro dodržování základních lidských práv.
1.Krvavá historie
Věznice Rodeo 1 stojí od roku 1983. Za tu dobu se postupně rozrůstala a časem se stala domovem tisícovek trestanců. Během let se věznice stala dějištěm několika krvavých vzpour. Ta asi nejhorší se odehrála roku 2011. Dva soupeřící gangy rozpoutaly brutální válku a uklidnit situaci se musela vydat venezuelská Národní garda.
Ta však narazila na odpor a musela věznici obléhat sedmadvacet dní. Vězni se totiž uvnitř zabarikádovali a požadovali lepší podmínky. Následkem nepokojů zemřelo nejméně třiadvacet lidí.
2.Nejasné kapacity
Z původního plánu na kapacity zhruba osmi set vězňů už dávno sešlo. Podle posledních informací z roku 2011 bylo ve věznici téměř dva tisíce trestanců. Vězni musejí často sdílet velmi malé cely. Stejnou zkušenost popsal i Darmovzal. Ten prý žil v cele jen o pár metrech čtverečních, kde navíc měl i spoluvězně.
Podle informací lidskoprávních organizací by měl mít jeden vězeň v průměru zhruba čtyři metry čtvereční místa.
3.Epidemie
Mnoho cel by podle webu Grokipedia.com nemělo mít ani základní ventilaci a hygienická zařízení. Častými jsou proto různé epidemie zapříčiněné nedostatečnou hygienou. V roce 2011 mělo dojít dokonce i k vypuknutí nákaz tuberkulózou. Vězni prý často trpí i infekcemi, protože přístup k lékařské péči je striktně omezený.
4.Násilí
Násilí mezi vězni je v Rodeu 1 na denním pořádku. Ze dvaadvaceti mrtvých během nepokojů v roce 2011 měli devatenáct obětí na svědomí sami vězni. Mnoho z odsouzených tvoří členové různých gangů, kteří si mezi sebou často vyřizují účty.
Na místě není žádný systém, který by problém řešil. Jen strážní, kteří nejdou pro ránu daleko.
5.Brutalita dozorců
Bachaři se s vězni většinou příliš nemazlí. Bití a fyzické týrání odsouzených jsou pro ně každodenní záležitostí. V roce 2024 na tento problém upozornil otevřený dopis několika organizací zabývajících se lidskými právy.
Zaměřil se především na případ Juana Carlose Maruffa, který si musel projít mučením v podobě dlouhých pobytů na samotce, zanedbání zdravotní péče a surového bití. Venezuelská vláda jakékoliv nařčení z týrání dlouhodobě popírala.
6.Systém Bossů
Vězni jsou v Rodeu 1 rozděleni do několika „kast“. Tou nejvyšší jsou kriminální šéfové, známí jako „Pranes“. Ti de facto šéfují velké části vězeňského života. Mají jasně daná pravidla a jejich porušení tvrdě trestají. Typicky brutálním bitím, v některých případech však nechávají hříšníky i popravit.
To je možné díky rozsáhlé pašerácké síti za zdmi věznice. Dovnitř dokáží dostat pistole, automatické pušky i granáty. Je to jeden z důvodů, proč obléhání policie bylo tak náročné.
