Otec Jana Darmovzala pro Blesk: Co bude dál?!
V hlase neskrývá radost, která se ale mísí s obavami. Jeho syn Jan (35) se před několika dny vrátil z pekla vězení ve Venezuele. Oldřich Darmovzal už ví, že návrat jeho syna do běžného života bude během na dlouhou trať.
Vládní speciál přepravil jeho syna během neděle zpět po 500 dnech děsivého pobytu ve venezuelském vězení po vykonstruovaném obvinění, že se Darmovzal chystal ke svržení diktátora Madura. Dojetí i obavy, co bude dál, byly na místě.
„Honza podstoupil vyšetření v nemocnici, věříme, že vše bude v pořádku,“ řekl Blesku podnikatel Oldřich Darmovzal. Prozradil, co se bude dít v příštích týdnech.
